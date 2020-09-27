“Olgunluk, senin bu dünyada ne kadar vakit geçirdiğinle ilgili değildir. Belki de olgunluk senin, ne kadar süren kaldığıyla alakalıdır.” ‘

Hekimoğlu’, kanserli küçük kız çocuğu Elif’e söyledi. Başka bir olgunluk tarifi...

‘Sallıyor muyum?’

Eurosport’ta Dünya Kadınlar Yol Bisikleti Şampiyonası İtalya ayağı ekranda. Bir yokuşu tırmanıyor bisikletçiler. Spikerimiz yokuşun meşhur olduğunu ve ismini söylüyor. Anlaşılan pek emin değil; “Şey mi acaba, yoksa süper mi sallıyorum? Yayından sonra bakacağım” diyor. Biz de merak ettik doğrusu!

Mimli fay ya da bilim!

İstanbul yakınlarında 4.3 büyüklüğünde deprem oldu, haber kanalları hoca kapmaca oynadı. “Mimli Kuzey Fay Hattı” cümlesi dikkat çekiciydi. Mimlenmiş olan fay hattında olmuştu olan. “Her ne kadar sizleri korkutmak istemesek de pek iyiye işaret değil” diyordu NTV’de spiker.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Bülent Kaypak, “Akılcı ve bilime dayanan bir biçimde önlemler alınmalı” diyordu. Korkutmuş kadar oldu yani! Zaten fay da mimli!

Vay anam vay!

‘Aldatılan kadın öfkesi cehennem ateşinden beterdir...’ ‘Sadakatsiz’in fragmanından. Nasıl bulurlar, nereden bulurlar bu cümleleri. Kamyon arkası yazılar kadar kıymetli.

Basmaya 40 bin TL

“Desenler çok tanıdık, fiyatı 40 bin TL.” Kanal D Ana Haber’de vardı. Çok meşhur markanın basma desenli elbisesi. “Pazarda basma pazen, hepsi 20 TL” diyordu muhabir Ceren Taşdelen. ‘Blogger’lar varmış, markanın yeni çıkan ürününü hemen alıyorlarmış. Aralarında bir rekabet, bir hırs mücadelesi yaşanıyormuş. Böyle diyordu psikolog İpek Özaktaç. Söz konusu elbise de bu mücadelenin sonucu anlaşılan bu fiyata gelmişti.