Ekran, bizim toplumsal vücut dilimizin ne durumda olduğunun çarpıcı örneklerini veriyor. Sadece siyasi değil tabii ki yaşam, spor ve ne varsa... İşte örnekler... Kadın Ulusal Voleybol Takımı olimpiyat vizesi almıştı. Alt metin şöyleydi; ‘Ay-yıldızlar, son olimpiyat şampiyonu Çin, 2019 Uluslar Ligi Şampiyonu ABD, dört kez olimpiyat şampiyonluğu yaşamış Rusya, 2018 dünya ikincisi İtalya ve Arjantin ile B Grubu’nda’... Bu haberi duyan ev ahalisi, “Bu durumda biz boşuna olimpiyatlara gitmeyelim. Baştan zaten iş bitmiş” dedi.

Bu haberi duyanın ilk tepkisi böyle...

Sadece Uluslar Ligi Şampiyonası maçlarına baktım, İtalya ve ABD’yi grup maçlarında 3-0 ile geçmiş kadınlarımız ve dünyanın en iyi dört takımı arasına girmiş. En son Avrupa ikincisi... Şu an Türkiye, kadınlarda dünyanın en iyi beşinci takımı. Bu grupta her takım diğerini yenecek güce sahip, nokta. Tersini düşünelim; ‘Türkiye’yle aynı gruba düşmekten, diğer ülkeler çok mu memnun acaba?’

Bir dip not: FIVB erkeklerde dünya sıralamasında Türkiye ilk 20’de yok!

İran, Tunus ve Mısır var!