‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi oyuncuları Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol, 70 ülkeden 200 katılımcının yer aldığı ‘online’ internet buluşmasında yer aldı. Eccho Rights yetkilileri oyuncularla dizi alımı yapan şirket yetkililerinin fuarlarda bir araya geldiğini, salgın nedeniyle bu yıl iptal edildiğini hatırlattılar. Bu vesileyle satışını yaptıkları dizinin oyuncularıyla sektör aktörlerini bir araya getirmeyi düşünmüşler. Salgın zamanında bunun en sağlıklı bir şekilde internet ortamında online bağlantıyla yapılacağnı karar verdiler. Ve ilkini dizinin başrol oyuncularıyla gerçekleştirdiler. Bu yöntemi uygulayan bizde ve dünyada birkaç örnek var. Eccho Rights, diğer tanıtımını yapacakları diziler için de benzer yöntemi uygulayacaklarını söyledi.

İtalya bir yerli daha aldı

Avrupa’da önemli bir Türk dizisi pazarı da İtalya. ‘Kiraz Mevsimi’ kasıp kavurmuştu. Şimdi ‘Sevgili Geçmiş’ projesini Mediaset satın almış, haberi geldi. Berlusconi’nin medyası. Bu grup içinde yer alan Canale 5, Türk dizilerine ilgi gösteren bir kanal. ‘Kiraz Mevsimi’ ve ‘Dolunay’ büyük ilgi gördü. Bu iki dizi de kanalın öğleden sonra kuşağında yer almıştı. İlk defa ‘Sevgili Geçmiş’ Prime-Time kuşağında gösterilecek. Dizi, 120 dakika sekiz bölüm olarak yaz aylarında yayınlanacak.