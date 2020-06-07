OYNAYACAK FİLMİ SEYİRCİ SEÇİYOR...

DMAX, cuma günü ‘Popcorn Kuşağı’ adında bir film kuşağı açtı. Burada oynayacak filmleri izleyici seçiyor. Her hafta iki film öneriyor kanal. Önümüzdeki hafta ‘Jonah Hex’ ve ‘Süper Polis 4: İlk Vuruş’ arasında seçim yapılacak. Peki katılım nasıl? Verilen bilgiye göre 20 binin üzerinde. Nereden yapılıyor? Ağırlıklı olarak kanalın web sitesinden. Pazarlama dedikleri böyle bir şey. Şimdi oturup o filmleri teker teker oynatsan bu kadar ilgi olur mu? Ama allayıp pullayınca, iş değişiyor. Bu anlamda DMAX örnek gösterilebilecek bir proje üretmiş. Filmleri ekranda göstermek başka ‘pazarlayıp güzel bir hediye kutusu içinde sunmak başka. Eskiden ‘kuşaklar’ vardı. Gerilim, korku vs... Az yapılır hele bizde...

POPÜLER KÜLTÜR ÜZERİNE BELGESELLER

D-Smart GO, kapıları yerli belgesellere açtı. Yelpaze geniş. Müzik üzerine değişik çeşit belgesel sayısı çok azdır. Müjde Yazıcı Ergin imzalı ‘Sert Ünlüler’ belgeseli onlardan biri. Fuat, Eypio, Şanışer, Saian, Patron ve Pi gibi isimlerin rap kariyerlerine odaklanıyor. Müjde, rap üzerine çok yazı yazmıştı ‘Radikal’de... Sonra belgesel yapmaya başladı. Bildiği sevdiği bir konu. ‘Ünkapanı’, ‘Das İst Musiki’ onlardan birkaçı. Fuat’ı pek sevdiğini bilirim.

Akıntıya kürek çekenler...

Arda Kalaycı ve Murat Toy imzalı bir iş daha var. Birlikte daha önce ‘100 Milyon Yıllık Yolculuk’ ile kaplumbağların tarihteki serüvenleri anlatan başarılı bir işe imza atmışlardı. ‘Bile bile akıntıya kürek çeken, hayallerini kazanmak için biriktirdiklerinden vazgeçmeyi bilen insanlar, ilham verici öyküleriyle ‘Ters Yön’ belgesel serisinde buluşuyor’ böyle yazıyor ‘Ters Yön’ belgeselinin tanıtımında... Akıntıya kürek çekenlerden biri Antalya’nın Kaş ilçesi Üzümlü Köyü’nden olan Emre Dayıoğlu, ilkokuldan bu yana saz çalıyor. Onun üç tellisiyle olan hikayesi ilk bölümde, D-Smart GO’da...