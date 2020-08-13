Ozan Güven’in sevgilisini dövdüğü iddiası ve sonra gelişen olaylar, oyuncu için hiç keyifli bir durum değil... Kendisi ‘Babil’ dizisinde oynuyor. Ve yapım şirketinin kendisiyle devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Oyuncunun, mahkeme kararının beklenmesi yönünde devam etme isteği var. Kulağıma gelen, yapım şirketi aynı görüşte değil. Ve onun yerine oynayacak yeni bir isim arayışı içinde. Zor bir seçim, çünkü Halit Ergenç’le uyumlu bir ikili olmuşlardı. Bu işin altından kalkabilecek güçlü bir oyuncu gerekir. Şöyle bir fikir alışverişi yaptım. Kim olabilir? Mesela Alican Yücesoy? Mesela Onur Saylak?

YAVAŞ YAVAŞ SANSÜR KALKACAK!

Öyle hemen olmuyor, yavaş yavaş... ‘Gülen Gözler’ filminde Adile Naşit’in likörü kafaya diktiği sahne. Temmuz ayında ekrana gelmişti. O sahne tümden kaldırılmıştı. Baldız, “Geçtiğimiz pazar günü film yine yayınlandı ve o sahneyi kesmemişler” dedi. Bir bakalım dedik. Ehh ilerleme var. Malum kızlar efkârlı bir halde nane likörünü götürüyorlar. Naşit, odaya giriyor ve “Aaa içki de içiyorlar” diyerek, pek bir sevdiği likörü fondip yapıyor. Hah işte, ‘Aaa içki de içiyorlar’ bölümü duruyor. Fondip bölümü kesik. Zaman içinde umuyoruz ki bu sahne de kesilmeden ekrana gelir. Tabii alışmak lazım, alıştırmak lazım!