Bugün evden çıkmayan vatandaşın büyük oranda başvurduğu ‘vakit geçirme’ aracı nedir? Televizyon... Tedbirlerin başladığı günlerde yazmıştım; sadece o zaman diliminde 3 milyon izleyicide bir artış olmuştu. 274 dakika ortalama izleme süresi, 377 dakikaya çıkmıştı. Bugün en azından bu rakam kendini koruyordur. Bir televizyon kanalında teknik ekip ve haber merkezleri yayınları sürdürmek adına, canla başla çalışıyor. Her akşam haber bültenleri sizleri bilgilendirebilmek için muhabir ve kameramanlar tüm risklere karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Bir televizyon kanalının sinyalinin susmaması için ve stüdyolarda hâlâ programlar devam etsin diye insanlar çalışıyor. Oysa onlar da büyük risk altında ve bir odada birden fazla kişi çalışıyor. Yani biz sabahtan akşama kadar ekran başındayken, tüm bunları bizlere ulaştıran koca bir emekçi dünyası var.

‘Eğlendiren ekran’, ‘Aptal kutusu’ ve ‘Beyinleri uyuşturan televizyon’ lafları bugün hikaye... Oturup, paşa paşa izliyoruz. Açıklamaları bekliyoruz, dünyada durum nedir diye takip ediyoruz. Olmadı, ‘kafamızı dağıtalım, moralimizi düzeltelim’ diye filmleri ve yarışmaları izliyoruz. Bir belgesel kanalında bugüne kadar keşfetmediğimiz yeni programlarla bilgileniyoruz. Güzel bir film yakalıyoruz. Yani televizyon bugün ‘sosyal bir hizmet’ veriyor. Bazen haber alma, bazen ‘kafamızı dağıtma’ adına... Tabii ki eleştiri hakkımız saklı kalmak kaydıyla... Peki bu gemi bedava mı yürüyor? Lafı nereye getireceğimizi tahmin ettiniz ve içinizden, “Daha kendi insani parasal durumumuzu çözemedik, sen ne diyorsun?” diyeceksiniz. Ama öyle söylemeyenler de var.

İspanya’da 15 milyon euro özel TV’ye

İspanyol Hükümeti’nin ‘yardım paketinde’ (bizzat hükümetin verdiği para!) özel televizyon kanallarına 15 milyon euro yardım yazıyor. Ne adına? ‘Vatandaşların haber alma gibi temel gereksinimlerini gerçekleştirdikleri için’... Açıklama böyle... Ve devamında ‘Bu zor zamanlarda evlerindeki yurttaşlara uğraş ve eğlence hizmeti verdikleri için’ diye bitiyor açıklama. Bu bakış açısıyla alakalı, ‘sosyal devlet’ olabilme yeteneğiyle alakalı, halkına ve ona hizmete değer vermeyle alakalı bir durum.