Böyle araştırmalar kamuoyu ile paylaşılmaz. Sektörün içinde yöneticiler arasında konuşulur, paylaşılır. Digital TV Research bir araştırma yapmış. MENA bölgesinde paralı TV gelir ve abone sayısında gözle görülür bir düşüş var. Orta Doğu, Kuzey Afrika hattı. Bizi de buraya dahil ediyorlar. 2016’dan 2020 yılına kadar olan zaman içinde tam yüzde 14 düşmüş gelirler, 2.74 milyar olmuş paralı televizyonda. 2026’da 2.57 milyar olması bekleniyor. Bu da yüzde 23’lük bir düşüş olarak değerlendiriliyor. Peki bizim durum nedir?

Gelir yüzde 17 azalıyor

Rapora göre Türkiye, İsrail ile bu bölgedeki gelirin yarısını paylaşan iki ülke. Beş ülke gelirin yüzde 78’ini alıyor. Bu gelirin yarısını da biz ve İsrail pay ediyor. “Türkiye’nin 2026 yılında paralı televizyon geliri, 752 milyon dolar olacak” diye yazmışlar. “2016 yılı ile karşılaştırıldığında” diyor rapor, yüzde 17 bir düşüş var gelirde. Türkiye’de paralı TV abone sayısının 2020 yılında yaklaşık 7.27 milyon olduğu, 2026 yılında bu sayının 7.64 milyona çıkacağı yazıyor. Biz tüketimi seviyoruz da tüketecek para olmayınca (tüketen kesimde!) böyle paralı hikayeler de lüks olmaya başlıyor. Tabii ilginç bir durum da var.

Ev kutudan geçilmez

Yeni başlayan uygulamaları ekrandan izleyebilir miyiz diye baktık. Bizim televizyonun modelinin ‘android’ uygulamaları indirmeye müsait olmadığı bilgisini aldık. Eşim, “Her biri için kutu alsak, televizyonun altındaki sehpa, silme dolar. Acaba böyle biri var mıdır?” diye sordu. Biz evde elimizde akıllı telefondan dizi, film, maç vs. gibi uzun işleri izlemiyoruz. İzleyenlere de hayretle bakıyoruz. Hatta şöyle diyeyim, dizüstü bilgisayarda bile şahsen ben izlerken, kendimi veremiyorum. Varsa yoksa ekran!

Uygulamalar ne olacak?

Şöyle kabataslak saydım, 11 adet paralı platform, uygulama, izle-öde vs. bir sektör oluştu. Peki bütün bunlar para kazanacak mı? Öyle haftada bir film iki dizi yapmakla olmuyor. Millet doymuyor ya da ‘alsak alsak ne alsak’ durumunda.14 yeni iş bu hafta başlayacak Netflix’te. Ocak ayı sonu ve şubat başı başlayacak dizi ve film sayısı 20. Şimdi bu hıza kim yetişir? Ya da “Ben az ve öz iş yapıyorum, ben butik iş yapıyorum” demek yeterli mi? Olmadığı için mesela Discovery’ye yüzde 33 pay verildi. Peki, “Devir YouTuber devri, onları topladım millet gelir” demek yeterli mi? Ya da “Kısa ve öz işlerle fazla zamanınızı almadan eğlendireceğim” demek, ilgi için tatminkâr mı?

Zaman gösterecek.