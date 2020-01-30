‘İzle, öde’ sistemiyle dijital yayın platformları gelir sıralaması yapılmış. Nerede? Orta Doğu ve Kuzey Afrika... Dijital TV Research, bizi bu ülke kategorisine sokuyor. Avrupa Birliği sinema ve TV verileri üzerine raporlarda, ‘Üye Olmayan Ülkeler’ kategorisinde yer alıyoruz mesela. Bir kolumuz Batı’da, diğer kolumuz Orta Doğu’da! İşte bu verilerde, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin geliri dijital platform yayınlarında 908 milyon dolar olmuş. Bizi 563 milyon ile Suudi Arabistan izliyor. Üçüncü sırada İsrail var, 470 milyon dolar’la.

CAN YAMAN; HER ŞEYE RAĞMEN!

“Libidosu yüksek oyuncu vardır, düşük oyuncu vardır” sözleriyle pek değerli sanat dünyamızı ikiye bölmüştü. Hatta Genco Erkal, ki magazin dozu yüksek isimlere hiç bulaşmaz, bile yorum yapmıştı. Şahsen fazla bir alıp veremediğim olmayan oyuncu Can Yaman... Söylediği sözleri tasvip etmem, tabii ki mümkün değil. Ama yakışıklı olduğu ilgi ve alakanın yüksek olduğu da bir gerçek. İyi oyuncu başka, popüler başka... İspanya’da mesela hayranına ekranda “Arka odaya geçelim” demişti, tepki almıştı. Bu tepkinin sonucu, daha önce ‘Erkenci Kuş’ ve ‘Dolunay’ dizilerini yayınlayan kanal Divinity bakmış, ilgi ve alaka pek fazla, şimdi ‘İnadına Aşk’ı vermeye başlayacakmış! Haberde şöyle bir bölüm var; ‘Her biri iki saat süren 32 bölüm yayınlanan dizi bizde tabii ki daha kısaltılmış olarak ekrana gelecek.’ Hep söylüyorum, iki saat komedi olmaz. Hadi ‘dram’ ayağına bakıştırıyorsun, klip tadına sokuyorsun da bu ‘komikliği’ iki saat yapmak imkansız. Sonra “Dizi bitiyor” diyorlar, bitecek, ne yapacaktı başka?

Dizide oynar

Şimdi askerliğini yaptı ve bu durumu iyi kullandı. Annesiyle po verdi. ‘Artık usluyum’ mesajı. Bence yeni dizi projesi hayata geçer. Ben bir durum saptaması yapıyorum.