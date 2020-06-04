‘PAYİTAHT ABDÜLHAMİD’DE YAŞ SINIRI

‘Payitaht Abdülhamid’, koronavirüs sonrası yeni dizi setleri günlerinde merak edilen bir yapım. Malum 65 yaş durumu var. Merak edip, sordum. “Biz sezon sonu hikayesini bağlayabilmek ve yeni sezona yarım kalan hikayeler olmadan güçlü bir başlangıç yapabilmek adına üç bölüm çekeceğiz. Bunları da pandemi şartlarına uyacak şekilde yazdırdık. Kalabalık olmayan sahneler, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olmayan oyuncularla” yanıtını aldım.

Aksiyon sahneleri ne olacak?

Bol aksiyon sahnesi olan yapımlardan biri ‘Payitaht Abdülhamid’... “Yakın dövüşten ziyade, çatışma ve patlama şeklinde sahneler hazırladık” diyorlar.

‘Haftaya paydos’

“Bu şartlara uygun hale getirip, iç içe çekip bölümleri, haftaya paydos edeceğiz” dediler. Şanslarının platoda çekim yapmaları bu şekilde kontrolün daha kolay olduğunu söylüyorlar.

‘Her oyuncuya sorduk’

Her oyuncuya sorulmuş, “Bölümde sizin karakterle ilgili yazalım mı, yazmayalım mı?” diye. “Yaş ortalaması yüksek paşalar ne olacak?” diye sordum. “Onlar olmayacak” yanıtını aldım. “Ya Abdülhamid?” “Bülent İnal 45 yaşında zaten” dediler.

‘HEKİMOĞLU’ NE ZAMAN BAŞLAR?

Yapım şirketine sordum, “Hekimoğlu’nun yeni bölüm çekimleri ne zaman başlar?” diye. “Temmuz ortası veya ağustos başında başlar” cevabını aldım. Tabii ‘yeni normal’ dizi seti şartlarına göre... Daha önce şartlardan bir özet yapmıştım. Bana göre oyuncuların en çok zorlanacağı makyaj olacak gibi. Bütün oyuncuların kendi makyaj seti olacak ve büyük oranda kendi makyajlarını kendileri yapacak durumu hasıl olduğundan diyorum.