Bazı internet sitelerinde yer alıyordu ‘İlk 100 program’...

Sonra birden yasaklandı. Yabancı basını takip ediyorum. Sektörle ilgili siteler ya da yabancı gazete ve dergi sitelerinde televizyon programlarının izlenme oranları ile seyredilme sayılarıyla ilgili bilgiler yer alıyor. Bizde birden kaldırıldı. Durumu, Televizyon İzleme Araştırma Komitesi

TİAK’a sordum.

‘Veriler yasal değildi!’

“Televizyon izleyici ölçüm verileri; ölçümde olan kanalların ve medya planlama şirketlerinin abonelik sistemiyle faydalanabildiği verilerdir. Bunların gizliliği abonelerle TİAK arasında imzalanmış sözleşmelerle korunmaktadır. Takdir edersiniz ki abonelerin ciddi bütçeler ödeyerek faydalandıkları ticari veri tanımındaki bu verilerin serbestçe kamuoyuyla paylaşılması, haksız rekabet yaratabilecek bir durumdur” yanıtını aldım. Geçmişteki bu paylaşımlarla ilgili söyledikleri: “Geçmiş dönemde internet sitelerinde görmüş olduğunuz veriler izinsiz olarak elde edilmiş ve yayın hakkı bulunmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan ve ne yazık ki çoğunlukla hatalı/yanlış ögeler taşıyan verilerdir. Bu konuda kanuni haklarımızı kullanarak, bu verilerin yayınlanmasını engellemiş bulunuyoruz. Yani bu durum bir yasak getirme değil; yapılan bir yanlışın düzeltilmesidir” Düzeltilme olarak niteleniyor.

‘Her ülkenin kendi dinamiği’

“Her ülke kendi dinamikleri ve standartları çerçevesinde verileri yayınlama inisiyatifine sahiptir. Bizdeki uygulamalar ölçümün tüm taraflarının bir arada bulunduğu TİAK Yönetim Kurulu kararıyla sadece internet sitemizde aylık özet tablolar olarak yer almakta bunun dışında kamuoyuyla hali hazırda paylaşılmamaktadır” diyor TİAK. Aylık veriler bir genel değerlendirme içermektedir. Kanalların günlük izlenme oranlarının dağılımı özetle...

Bilmek hakkımız değil mi?

Şahsen sektörle ilgili bir yazar olarak bu verilere ulaşmak istemem ama vatandaşın ‘Bizim dizi ne yaptı bakalım?’ diye merak etmesi doğal değil mi? Bizim dizilerin yabancı ülkede ne kadar izlendiğini görebiliyoruz. Daha geçen gün yazdım Kolombiya’daki oranı... Yani neden bizde böyle ‘ketum’ ve ‘gizli’ bir hal oluyor? TİAK’tan ufak bir umut mesajı geliyor gibi; “Diğer taraftan önümüzdeki dönemlerde mevzuat ve genel işleyişin izin verdiği ölçülerde data paylaşımını genişletmek için çalışmalarımız sürüyor.” Bir usulü, bir usturubu vardır bu işin mutlaka.