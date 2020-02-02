Saçı uzun diziler

Ev ahalisinin tespiti, “Yerli dizi kadınlarının büyük çoğunluğunun saçı uzun”... Fönlüsü, taranmamışı her çeşit karakterin saçı uzun ‘evet’... Geçtiğimiz çarşamba günü mesela ‘Afilli Aşk’, ‘Zemheri’ ve ‘Doğduğun Ev Kaderindir’... Kadınların saçı uzun ve ötesi. Çok nadir kısa saçlı... Ev ahalisi Cemil İpekçi’nin kadınların

uzun saçla daha modern görünmediğini, boyu kısalttığını söylediğini hatırlattı. Valla bilemem artık. Bir Hülya var (Asena Tuğal) ‘Afilli Aşk’ta, o bile omuza yakın. Uzun olsun bizden olsun!









Denizi bol ülkenin yemek programı



Öğleden sonra programları, ekranda bazen ‘sosyolojik’ veriler açısından yararlı. Kaynanalı-gelinli yemek programının birinde ‘deniz ürünleri’nden bir demet seçmişti yarışmacı gelin...



Ahtapot kızartma, karides güveç, kalamar ve balık. “Sade balık var” diyordu bir kaynanamız. Ahtapot, karides ve kalamar için ‘hiç yemediklerini’ söylüyorlardı. ‘El açması bir börek olsa da yesek’ işin özetiydi. Bir kere daha balık yer almıştı ve benzer sözler duymuştuk. Balık yapmak kolay, yemek değil. Balık ender yapılan ve yenen, ahtapot, karides ve kalamar ise çok uzak hatta ‘zengin işi’ addediliyor yemek programlarında... Üç tarafı denizle çevrili ülke gerçeği!



Mektup alan başka dizi var mı?









Ali Eyüboğlu yazdı, RTÜK Başkanı, TRT’ nin ‘Kalk Gidelim’ dizisine mektup göndermiş. Aile birliğine katkıları vs. Sayın başkan acaba başka hangi dizilere mektup yazmayı düşünüyor?