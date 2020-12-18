Ev ahalisinin izlediği dizilerden biri... Bittiğinde son bölüm şöyle dediler: “Sadakatsizlik ettiği kadına sadakatli olmaya başladı adam. Bu durum da pek bir göze sokuluyor.” Volkan, Derin’den çok Asya’yı görüyor. Hele Ali’nin, “Baba sen bu akşam burada kal” cümlesi! Bu çok fazla içli dışlı olmalar dizinin o gizemli, rahatsız eden, ters köşe yaptıran halini yontuyor.

‘MASUMLAR APARTMANI’ YEŞİLÇAM’A DOĞRU...

İlk bölümleri merakla izledik. Obsesif kompulsif bir aile portresi pek yazılmamış bir senaryoydu. Hele oyuncular da bu işi çok iyi kotarınca, ortaya izlenesi bölümler çıktı. Fakat sonra bu senaryoya ‘Yeşilçam sosu’ katalım dediler.

Yine de kabul etmek lazım, işin ‘çekim işçiliği’ takdir edilesi bir kıvamda. Naci (Tansel Öngel) ses tonu ve duruşuyla hani dersine girmek için can atacağın öğretmen adayı. Bazı öğrencileri sevmese de... Yeni dahil oldu ve bu haliyle gördüğüm, izleyicinin yeni favorisi...

AHMET HAŞİM’İ DÜŞÜNECEK HALİ YOK!

Naci Hoca, “Ahmet Haşim, ‘Şiirde anlam aramak, eti için bülbülü öldürmeye benzer’ der” diyerek, ne anladıklarını kağıda dökmelerini ister öğrencilerden. Ev ödevi... Gamze; “Her gün ödev veriyorsunuz. Test çözemiyoruz” diye karşı çıkar. Naci Hoca hangi bölüme girmek istediğini sorar ve sonra ekler; “Sen test çöz, ödevden muafsın.” “Ama haksızlık hocam!” sınıftan tepki. “Evet, haksızlık ama size değil; ona” gelen cevap. Bu bölüm gerçek hayatta yaşanıyor.

Bizim genç ev ahalisi de sınava hazırlanıyor. Biz de durumu gözlemlemiş oluyoruz. Ne kadar çok test, o kadar elin alışıyor hızlı çözüm ve ‘başarı’! Yani Naci Hoca’nın eğitim sistemi lisede bitiyor. Sonra? Gamze’nin sözünü ettiği sistem başlıyor. Ahmet Haşim’in sözü üzerine düşünmeye vakti yok öğrencilerin!