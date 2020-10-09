Ev ahalisi, “Konusu merak uyandırıyor” dedi. ‘Sadakatsiz’, bir uyarlama dizimiz daha. ‘Dr. Foster’ BBC yapımı 10 bölümlük yapımın uyarlaması. Türkiye bu konuda dizi sektöründe iyi bir yer aldı ve almaya devam ediyor. Orijinalinden daha iyi iş yapan örnekleri var. ‘Sadakatsiz’, özellikle bu alanda uzman bir yapım şirketinin işi, Med Yapım’ın.

Peki dizinin kendisi nasıl? Aldatmanın kendini ele verdiği ve bir katil polis kovalamacası kıvamına girdiği, enteresan bir gidişatı var. Cansu Dere, ‘Eyşan’ üzerine çok işler yaptı. Mesela bir ‘Anne’yle bunu kırdı. Dizi cephesinden mesela, ‘Sadakatsiz’de Asya karakteri için, “Çok içeriden bir oyunculuk var” yorumu geldi. Bizim dizilerin senaryolarında kadın kızar ama bir boyun eğme hali vardır... Asya’nın karşısında arkadaşları ve iş çevresiyle ‘erkek egemen’i kabullenmiş bir düzen var. Asya, düzenin adaletsizliğine karşı duran bir birey aslında. Bana bu projenin diğer uyarlamalarıyla ilgili şöyle bir bilgi geldi, “Dizinin ilk bölümleri düşük çıkıyor. Sonraki bölümler hem Kore, hem Fransa hem de İngiltere’de ilgi katlanarak gitti.” Bir de tabii orijinali 10 bölümde bitiyor. Bizde ne olacak? İlk bölüm Volkan’ın (Caner Cindoruk) doğum günü kutlama sahnesi epey sürdü. Hatta orada ev ahalisi de dağıldı. Bu vesileyle bir kere daha “180 dakika ortalama dizi olmaz” diyelim.

EVDE OBSESİF...

‘Masumlar Apartmanı’, yeni sezonun ‘psikolojik gerilim’ hattındaki üçlemenin halkalarından biri... Son bölüme bakarken ev ahalisinden bir saptama geldi, “Safiye (Ezgi Mola) anladık obsesif kompülsif. Evde sürekli yerleri silmesiyle görüyoruz. Safiye’yi dışarı çıkarsınlar, hayatın içine soksunlar. Evde sadece orayı burayı silerek bize hastalığı anlatması çok kısıtlayıcı oluyor.” Valla haklılar.

SAVAŞ SAHNELERİ OLUYOR MU?

‘Kuruluş Osman’da cenk sahnesine denk geldim birden açınca... Zor işler. Hem meşakatli, hem çok para hem de tecrübe lazım. ‘Uyanış Büyük Selçuklu’da daha bir görkemli sunum yapılabilmiş. Yakın plan, ağır çekim (Ki Kuruluş Osman’da da var!) fışkıran kan vs. ile dikkatleri bir süre üzerinde topluyor. Daha çok para harcanır tatmin edici bir savaş sahnesi için.