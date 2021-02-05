Dizinin yeni bölümü ‘20 gün sonra’ diyerek başladı. Volkan’ın villasının altı üstüne gelmiş. Polis incelemede. Büyük olaylar olduğu belli. Derin’in günlükleri bulunuyor. Günlükte, “Volkan’ın beni öldürmek istediğine eminim. O kadına hâlâ aşık. Benimle birlikte olduğuna pişman” diye yazmış. E doğru yazmış. Hatta Volkan’ın asıl hayali, ikisi ile birlikte olmaktı. ‘Her ikinizi de seviyorum’ durumu... 20 gün sonra bu villada neler olduğu anlaşılacak. Sonra bugüne döndü ve yavaş yavaş ilerlemeye başladı dizi. Dedim ya akıllı bir yol, izletmek için. Bugünden yarını anlatmak. İki durum var: Bu 20 günün sonunda dizi bitecek mi? Yoksa bir 20 gün daha mı ekleyecekler?

Ali’nin başı döndü

Hareketli bir yaşamı var çocuğun. Üstüne bir de ‘kleptomani’ durumu eklenince... Ali bir babasının yanında, bir annesinin... Dizi, gidiş-gelişler yaşıyor. Bu alana hapsedildiği an, izleyeni de sıkabiliyor. Ev ahalisi, “Ben babamda kalacağım olayı sıktı” dedi. Böyle bir algı oluyor yani... Hem bu gidiş-gelişleri vermek hem de bunu sıkmadan izletmenin yolu mutlaka vardır.

YENİ YARIŞMAYA DİKKAT ETSİN!

Yeni yarışması TRT’nin ‘Seneye Bu Zamanlar’. Kerem Alışık sunacak. İngiliz ITV’nin ısmarladığı bir yarışma formatının yerlisi... ‘This Time Next Year’ orijinal adı. The Guardian’da bir makale okudum ‘Güldürmeyen Çizgi Roman’ başlığında. “Ağlama krizine tutulmuşların ağırlandığı yarışma” yorumu yapılmış. ‘TV sihri ile’ bir yıl sonra isteği yerine gelmiş olarak bizlerin karşısına çıkıyor programa katılan vatandaş. “Sunucu bir yılda değişmiyor aynı saç ve elbiseyle karşınızda” demiş yorum.

“Çocuğum olsun”, “Estetik olayım”, “Dünya güzeli olayım”, “Tüp bebek yapalım” diyen çift gibi pek ‘sulu’ isteklerin olduğu öne sürülmüş yazıda. Bir diğer konu, izleyicinin ‘Acaba yarışmacımızın hayali gerçekleşti mi?’ merakı. Yazıda sunucunun tebessümle seyirciye ‘gerçekleştiği’ mesajını hatta ‘inanılmaz bir değişikliğin’ müjdesini verdiğinin altı çizilmiş. ‘İşin heyecanı kaçıyor’ diyor yazı. Bakalım bizim TRT’deki yerli halinde bu konulara dikkat edilecek mi?