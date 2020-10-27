SALGIN DİZİLERİ FENA ETKİLEDİ

Konuştuğum sektörün deneyimli isimlerinin ortak görüşüydü. Birçok dizinin final yapması bu şekilde açıklandı. “Ortak dertleri salgın nedeniyle ara vermeleri.

Yedi ay gibi uzun bir süre oldu. Yüksek izlenme oranları vardı salgın sonrası düştü. Bir de ‘MasterChef Türkiye’ ve ‘Survivor’, iki katı reyting aldı. Bu geneli etkiledi.”

‘Yeni Hayat’, en son final yapacağı açıklanan dizi oldu. Bu proje, ekranda yer alanların içinde hikayesi giderek merak uyandıran bir yapıya kavuşmuştu. En azından 13 bölümü görebilirdi. Yine de fragman erken finali izlettirecek gibi geliyor bana. Hatta final sürpriz bir izlenme oranını yakalayabilir.

‘ÖĞRETMEN’; KORONA PSİKOLOJİSİ

Ekrandaki ‘farklı işlerden’ biri de ‘Öğretmen’. Final yapıyor. Kulağıma gelen, dokuzuncu bölüm kasım ortası. “Döneme uygun bir iş değildi. Salgın onu etkiledi. Kapanma endişesi içinde yaşadığımız bugünlerde bir sınıfa kapatılmış öğrencilerin hikayesini anlatmak tuhaf oldu” yorumlar bu şekilde. Bu arada ‘Akif Erdem’ karakteri ile İlker Kaleli ‘Poyraz Karayel’in ‘Poyraz’ından nasıl da sıyrılabildiğini gösterdi. Sanırım dizinin en önemli ayrıntısı buydu.

SÜRELERİN UZUNLUĞU İZLEYİCİ KAÇIRIYOR MU?

Ortanca baldız eczacı, onun yardımcısı dijital platforma abone olmuş. “Televizyonda izlediğim diziye tahammül edemediğimi fark ettim. Dijitaldeki yerli diziler de, daha kısa, konu çabuk ilerliyor. Televizyonda konu ilerlemiyor. Uzun uzun bakışıyorlar mesela” demiş. Söz konusu izleyicimiz, yerli dizileri seyreden kategoride yer alıyor aslında.

“Türkler uzun dizi sever, çekirdek çitleyip izlemek ister” diyorlar. Bu örnek tersini söylüyor. Yavaş, yavaş ‘kısa dizileri keşfeden uzun dizi izleyicileri’ de durumdan rahatsız olmaya başladılar diyelim.