‘Biri Bizi Gözetliyor’, her şeyin eskisi olmadığı bir dünyanın televizyonunda ‘Balkon Hikayeleri’ne evrildi. Karantina döneminde evde geçen günlerin bilinmeyeninde yapımcılar yeni halin ‘reality show’unu buldu; ‘Balcony Story’... VIACOM CBS ve Fremantle ortaklığında gerçekleşen bir üretim... Paramount Network, Comedy Central ve MTV’de haftanın beş günü, günde dört bölüm yayınlanacak. Bugün başladı. İçerikte neler var? Bu kanalda çalışanların ürettiği görüntüler ve dünyaca tanınmış yüzlerin ev halleri. Tabii asıl kaynak, dünya vatandaşlarının çektikleri olacak. Kendi ürettiği içerikleri izleyiciler balconystories.tv’ye yükleyebilirler. Bunlar, 27 farklı dilde ve dünyada 100 kanala servis edilecekmiş.

Kendimizi gözetlemek

Evet, insanların yaratıcılıklarına, yeteneklerine o dört duvar arasında geçirilen günlerin bir isyanı, patlaması olarak ön ayak olmak şeklinde açıklansa da bu iş, sonuçta bir nevi ‘kendi kendimizi gözetlemenin’ başka şekli olmuyor mu? Diyeceksiniz, zaten teknoloji bütün gücüyle bizi buna zorlamıyor mu? “Sizin de fikriniz var” diyerek, Twitter çıkmadı mı ya da “Siz de müzik yapabilirsiniz ve oyuncu olabilirsiniz” diyerek YouTube hizmete sokulmadı mı, aileniz, siz ve hatıralarınız fotoğraflarda sıkışmasın, dünya alem görsün diye Instagram icat olmadı mı? Salgın zamanının karantinasında da gerçeğin şovu böyle olur.

Pandemi belgeselleri...

Birden şöyle açıklamalı yapımlar çıktı; “Başından beri takip ettiğimiz” diye... ‘Covid 19: The Ripple Effect’, belgeselin adı... Geçtiğimiz şubat ayından bu yana Çin’den başlayıp, virüsü bugüne kadar takip ettiğini iddia eden bir proje... Wuhan kentinde durumun açıklanmasından sonra belgesel ekibi, buraya gitmiş ve yerinde incelemeye başlamış. Dünyada kabul gören bilim insanlarıyla konuşmuş. Yani hem sağlık hem ekonomik hem de sosyal taraflarını ele

alan şimdilik en kapsamlı belgesel oluduğu söyleniyor. Cactus Tree Entertainment ve RMI şirketlerinin ortak yapımı.