Televizyon izleme oranı, dünyada salgının en yoğun olduğu dönem, şubat ve nisan ayları arasında önemli bir artış göstermiş. İzlenme oranı yüzde 24 artmış. 1 Şubat-30 Nisan tarihlerinde yapılmış bu araştırma. Pazartesi ile cuma günü arasındaki duruma bakılmış. Ve ‘salgın öncesi’ verileriyle karşılaştırılmış. Normal zaman izlenme oranına göre yüzde 18’lik bir artış söz konusu. Peki bizde durum nedir? Bizde mart ve nisan ayları en heyecanlı zamanlardı. Çok izlenen zaman dilimine bakınca mart ayı genelde kanallar için en yüksek izlenme oranını yakalanmış diyebiliriz (Şubat ayına göre bakınca yani daha korona günlerine başlamadığımız zaman dilimi). Nisan ayında biraz düşüş var. Mayıs ortalaması bazı kanallarda şubat ortalamasının altında. Bunda sanırım en büyük pay ‘yeni dizi’ olmaması. Tüm Kişiler’de durum böyle. Bir kanal büyük bir artış gösteriyor bu arada belirteyim, TV8... ‘Survivor’la ‘dizilerin olmadığı’ çok izlenen zaman diliminin lideri oldu.



HAVADA UÇUYOR



“Gerizekalılar” diye bağırıyordu konuk. Bir başka programda, “Yuhh” diye bağırdı bir konuk diğer konuğa... Balkanlar’ın ve Orta Doğu’nun en çok haber kanalı olan ülkesiyiz diye düşünüyorum. Böyle olunca, her akşam ‘tartışma’ sinirleri geriyor anlaşılan.



‘ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ...’



‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin eski bölümleri ekrana geliyor. Takıldım geçenlerde. Bugün böyle işler yapılmıyor galiba. Kaç senenin dizisi çekim, müzik ve oyunculukla farkı ortaya koyuyor.

BÜLENT ERSOY’UN DURUMU



Ev ahalisinin Bülent Ersoy’la ilgili yorumu şöyle oldu: “Neden katıldı bu programa?” İlgi alaka oluyordur tabii ki. Yapımcı tarafı buna bakar. Bizim ev ahalisi, Ersoy cephesinden değerlendirdi durumu. Hani karizma dedikleri...