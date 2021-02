Dizi ve filmlerin üretiminin salgın döneminde sekteye uğramasının yanı sıra izleyici psikolojisinin değişmesi de 2021 televizyon eğilimlerinde etkili oldu.

Yarışmalar yer değiştirdi

ITV ‘Love Island’ yarışmasını iptal etti, salgın nedeni ile... Benzer bir durumun bizim ‘Survivor’ için olacağı da iddia ediliyor son zamanlarda. Türkiye’ye taşınması söz konusu.

Evde beraber izleme eğilimi

Salgın ile bu durum çok daha önemli bir hale geldi. Alternatif formatlara eğilim artmış. ‘The Masked Singer’ benzeri yapımlar önemli geri dönüş almış mesela. Burada bir konuya değinmekte fayda var. Yeni duruma uyan tek yarışma programı ‘Zuhal Topal’la Siperlikli Sofrada’ bizde.

Teknoloji önemli

Salgın döneminde bir önemli başlık: 4K teknolojisi. ‘The Great British Bake Off’ ile ‘LEGO Masters’ gibi renk cümbüşü ve çekim teknikleri yüksek yapımlar dikkat çekiyor. Bizde bu teknolojinin konuşulabilir olması için çok erken.

Seyahati ekranda yap

‘Haz verici formatlar’ (Adalarda zevk ve sefa yarışmaları!) yerini hayatta kalmak, hayatı korunaklı yaşamak üzerine yapımlara devretti. ‘Escape To The Country’ ve ‘Alone’ çarpıcı örnekler.

Salgın belgeselleri

Çok sayıda salgın belgeseli yapılıyor. Bu anlamda TRT yapımı ‘Hastane İstanbul’, bizim cepheden önemli bir örnek oluyor. (Kaynak: MIP Trends ‘Trends in TV that will shape 2021’ yazısı)

‘BUNLARI YAPTIM’ DİYE YAZMAK!

