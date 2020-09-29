ŞAŞIRMADIM

‘Bay Yanlış’ final yapıyor. Şaşırmadık. Özetle, bu yılın ‘romantik komedileri’ açmadı... Bu arada yurt dışı satışlarıyla amaca ulaşıldı diyebiliriz. Daha iyi bir senaryoyla her bir ‘romantik komedi’ dizimizin izlenmesi farklı olabilirdi. ‘Gençliğim Eyvah’ da final kararı aldı. Dizi başladığında “Yeni iş ‘Gençliğim Eyvah’ başladı. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca ve Beyti Engin bir yanda, genç arkadaşlar diğer yanda! Senaryo, ah senaryo!” diye yazmışım.

FUTBOLU İZLEMEK ZEMİNDE BAŞLAR

Bizim lig maçları arasında ya da başlamadan önce, “Bakalım ne oluyor?” diye kumandayla diğer liglerin maçlarına bakıyorum. Halı gibi sahalar. Bizde başlıyor maç ‘yeter ki top sekmesin’ standardına razıyız. Çoğu yeni stat.

Son Galatarasay-Fenerbahçe maçında Ali Sami Yen Stadı’nın zemini evlere şenlikti. Trabzon, Antalya, Göztepe de öyle. İkinci ligde bir Ankaraspor-Adana Demir maçı vardı ki, sorma gitsin. Onlar aşmış artık her türlü numara var zeminde. Şimdi “Kıymetli bir lig” diyorsun bu işten para bekliyorsun, aboneler yani biz iyi paralar ödüyoruz, futbolcuların seke seke top sürdüğü, doğru dürüst pas yapmanın mümkün olmadığı maçları izlettiriyorsun. Bakmamışlar zeminlere, nokta!

EKRAN KARARTMA!

Hoş olmuyor... Ekran kararmamalı. Bir izleyici olarak üzerinde “Şu kadar gün kapalıyız” yazan bir ekran izlemek keyifsizlik veriyor. Ceza vermek en kolay yol. Önemli olan sorunları ‘karartmadan’ çözebilmek.