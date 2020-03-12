‘Hekimoğlu’nun son bölümünde tanık koruma programındaki Özgür’ün sırrı ortaya çıktı. Hekimoğlu, teşhisi koyuyor ve abisine anlatıyor; ‘İnternet sitesinde satılan bir kimyasal var. Kadınlar için özel bir mültimineral takviyesi’... Abisi soruyor; “Neden kadınlara özel bir destek kullansın ki?” Hekimoğlu, “Çünkü hissettiği gibi yaşamak istiyor artık.” Abisi sinirleniyor ve “Ne diyorsun ulan sen?” diyor. Hekimoğlu, “Tanık koruma programına bu yüzden girdi. Yeni hayatında özgür biri olmak istiyor kardeşin” diye devam ediyor. Tedavi devam ederse, ölecek Özgür. Abi kabul ediyor tedavinin kesilmesini. Sonraki karede, abi-kardeş konuşuyorlar. “Abi, beni anlamanı beklemiyorum ki” diyor. Abi, “Anlamıyorum. Hem ne anlamadığımın önemi yok ki. Seni ne mutlu ediyorsa, onu yap.” Özgür, “Hep beraber olamayacağız artık” dediğinde abi; “Bak sen nerede olursan ol, ne olursan ol, her zaman kardeşim olarak kalacaksın. Önemli olan o” diye karşılık veriyor. Bizim yerli dizilerde alışık olmadığımız hatta, toplum olarak ‘pek konuşmak istemediğimiz’ gerçeğin güzel bir anlatımıydı. Hani “Televiz-yon eğitir mi?” diye soru soruyarlar ya!

HEP SEZEN AKSU...

‘Baraj’ dizisinin tanıtımında Sezen Aksu’nun ‘Herkes Yaralı’, 2005 yılının parçası çalıyor. ‘Hercai’, ‘Vuslat’ ve ‘Zemheri’ en son örnekler sanatçının şarkılarının çalındığı... Minik Serçe’nin 800 esere ulaşan külliyatı bizim dizilerin her dokunaklı sahnesine bir ses verecek genişlikte... Gerçi benzer eserlerin etrafında dolaşılıyor. En fazla da ‘Küçüğüm’ün çalındığı belirtiliyor. Açıkça söyleyeyim bu şarkı defalarca çalsa, her dizide bir kere yer alsa, dönüp dolaşıp, bundan böyle çekilecek dizilerde yine çalsa, iki damla gözyaşına engel olmak mümkün değildir. Var olsun Sezen Aksu besteleri!