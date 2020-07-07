“Kadın beyanı esastır” ilkesi temelde, ses veremeyenin sesi olmayı anlatıyor. “Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını beyan eden ve darp raporuyla mahkemeye başvuran Deniz Bulutsuz’un koşulsuz biçimde yanındayız” dediler ve Güven’in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp, tavır almaya davet ettiler. Hangi kuruluş? Senarist Bir (Senaryo ve Diyalog Yazarları Meslek Birliği). Tavır alırlar mı, bağlı olduğu yapımcılar mesela? Bu arada listeye baktım birçok ‘çok iş yapan senarist’ listede yoktu!

HAYAL KÖSEOĞLU AÇILIMI

Ev ahalisi, kendisini ‘Ufak Tefek Cinayetler’de pek bir sevdi. Sonra ‘Mucize Doktor’da gördük. Hani kendi halinde bir oyuncu kızımız olarak değerlendiriyorduk. Birden fena halde koptu. Sanırım bir pazarlama stratejisi ‘daha göz önünde olmak’ adına ‘sosyal medyayı sallayanlar’ listesine dahil oldu. Halim selim olarak da beğeniyorduk, güzel buluyorduk icabında!

SİGARAYA ÖZENDİRMEK Mİ?

Sıla’nın ‘Karanfil’ şarkısı sigaraya özendiriyormuş. Şarkının bütünü, sevdiğine sitem. Yani hiçbir şeyi özendirecek hali yok. Mesela bizim ‘Lagara Lugara’ parçası vardır. ‘Lagara, lugara, Sigara, sigara, çay, sigara’ der. Şimdi sigaraya mı özendiriyor? Sigara şarkılarda bir keyif unsuru olmaktan çok,

acıların, sıkıntıların ve hasretlerin karşılığıdır. Ahmet Arif’le noktayı koyalım; Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin/ Yitirmiş öpücükleri/Payı yok, apansız inen akşamdan/Bir kadeh, bir cigara, dalıp gidene/ Seni anlatabilsem seni... Yokluğun, cehennemin öbür adıdır/Üşüyorum, kapama gözlerini...