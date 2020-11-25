‘SEVGİLİ GİBİ OLUN’

Dizilerimizde birden ‘Sette büyük aşk’ olayı başlar. Böyle haberler hemen yayılır. Özellikle romantik komediler, bu iş için biçilmiş kaftan... ‘Menajerimi Ara’nın son bölümünde yapımcı Celal Bey toplantı yapıyor Kıraç ve Feris ile. Konu dizinin durumu... Tabii oyuncular Barış ve Beren de toplantıda. Dizinin izlenme oranı düşüyor. “Dizinin fanları Beren ile Barış’ ın birlikte olmasını istiyor. Yüz kere söyledim. Bir fotoğraf atın, setten bir hikaye paylaşın...” “Atmayacağız çünkü biz ayrıldık” gelen cevap. Yapımcı, “Ayrılmış olabilirsiniz. Özel hayatınızdaki olayları işinize karıştırmayacaksınız. ‘Birlikteyiz, mutluyuz’ diyeceksiniz”...

Sektörün iç yüzünü anlatan diziden gerçeğin kendisi bir diyalog diyelim. Mesela çok yakın zamanda Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in durumları tam da bu sahnenin kopyası gibi değil mi? ‘Soap opera’ dizilerin kitlesi bu konuda hayli muhafazakârdır. Bir çifti beğendiklerinde bunun gerçek hayatta olduğu hissine kapılırlar. Hayallerinin gerçek olması konusunda ısrar ederler. Sonucunda ‘dizi aşkları’ ortaya çıkar. Bir bakış, bir el ele tutuş onları mutlu eder. Oyuncu da bu rolü oynamak zorundadır.

O kadar da topu ‘fan’lara atmayalım. Ev ahalisinin de izlerken, “Nasıl da yakışıyorlar!” dediği çok çift oldu.



ÇUKUROVA BİTMİŞTİ









‘Bir Zamanlar Çukurova’nın yapım şirketi, mayıs sonu final kararı aldığını açıklamış. Dizi Hünkar’ın Behice tarafından öldürülmesiyle son bulmuştu. Can alıcı noktası Hünkar ile Ali Fekeli’nin bunca engellerden sonra evlenme kararları oldu. Ve sonrasında Hünkar’ın ölümü... Dizi zaten burada noktalandı. Ekranın oyunculuk ve mekan özeni olarak, örnek gösterilecek işlerinden biri oldu. Artık bitirilmesi çok doğal.