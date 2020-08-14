‘Spitting Image’, Peter Fluck, Roger Law ve Martin Lambie-Nairn tarafından oluşturulan bir İngiliz hiciv televizyon kukla gösterisi. İlk yayın Şubat 1984’te, ITV ağında ekrana geldi. 1996 yılına kadar devam etti. Dünya televizyon tarihinin önemli yapımlarından biriydi. İzlenme oranlarındaki düşüş nedeniyle yayına son verildi. Sonra birkaç hamle oldu tekrar yayın için ama vazgeçildi. 24 yıl sonra tekrar başlıyor BBC ve ITV’nin ortak dijital platformu Britbox’ta... ‘Nurse and Nuke’ ile Reagen ve Kraliçe ELizabeth’in hicvedildiği bölümler unutulmazdı. Şimdi Vladimir Putin, Trump, Bernie Sanders, Boris Johns ve daha fazlasıyla ekrana geliyor.

‘Plastip Show’ vardı!

Bizde bir zamanlar ‘Plastip Show’ vardı. Turgut Özal’la Süleyman Demirel muhabbetleri unutulmaz. Erdil Yaşaroğlu, Burak Akkul, Murat Dişli, Metin Üstündağ, Cihat Hazardağlı’yla yaklaşık 20 kişiden oluşan ekiple hazırlanan programda, bütün siyasilerin kuklaları mevcuttu. Sonra Kanal D’de ‘Koca Kafalar Baba Haber Bülteni’ vardı. Bugün yapmak mümkün mü bizde? Yok. Siyasi hiciv sosyal medya ortamında mecrasını buldu.

Simitçi de güldürür!

Aslı Şafak’ın konuklarından biri oyuncu İbrahim Selim. Eski programlardan bir demet sunuluyor. Kendisi ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ bir nevi ‘Late Night Show’ yaptı. Program, Zorlu Center’da olunca konuklar da ağır oluyor. ‘En ünlü konuklar’ diyelim. Okan ile Beyaz bir zamanlar bu işi ekranda yapıyorlardı. Okan yeniden başladı. Çok izlenen açık kanallarda böyle bir şova girişmeyi düşünmüyor. Selim mesela neden bu işi ekranda yapamıyor? Bir cümle ev ahalisinin dikkatini çekti. “Bu memlekette simitçi bile şaka yapar. İki saniye sohbet

ederseniz, onun şakasını da duyarsınız” dedi Selim. Olağanüstü bir durum yok. Hiç unutmam, ‘Entelköy Efeköy’e Karşı’ filminin setinde çekim aralarında köy meydanı sohbetleri kırıp geçirmişti. Bakkal da güldürür, manav da güldürür. Bu işin ‘bile’si olmaz.