‘Survivor’da ‘işin bam teli’ diyebileceğim bir durum yaşandı. Şöhretin tercihi... Aycan Yanaç, yarışmacı ve A Milli Kadın Futbol Takımı’nın oyuncusu... Yarışmaya gelirken, “Almanya’da futbolda adımı konuşturdum. Türk Milli Takımı’nda ter döktüm. Şimdi kendimi ‘Survivor’da kanıtlamaya geliyorum” demiş.

Milli takımın hocası Necla Güngör’e, “Survivor’dan sonra milli takıma çağrılacak mı?” diye sormuşlar. Güngör Hoca, salgın olmasaydı milli takımın önemli iki maçının bulunduğunu, Aycan’ın bu süre içinde yarışmada olacağını hatırlattı ve “Siz benim yerimde olsanız çağırır mıydınız?” diye göndermeyi de yaptı.

Takım içinde maçlara hazırlanan diğer oyunculara haksızlık olacağını da ima etmiş. Bizdeki ‘piyasacı zihniyet’ şöyle düşünür: “Aycan eğer takıma yararlı olacaksa ve kendisi de bunu istiyorsa neden alınmasın?” ‘Dinozor ve eski kafalı’ olarak değerlendiren zihniyet ise; “Yarışmaya katıldığına göre, başka amaçları var onun için futbol bitmiş” der. İki tarafın da haklı olduğu yönler var.

Bir de Aycan’a sormak lazım

Aycan, vazgeçilmez, her daim takımın gol ayağı ise, bu davranışı onun lüksü olarak görülmeli ve istiyorsa tekrar takıma alınmalıdır. Öte yandan takım arkadaşları kan ter içinde maçlara hazırlanırken, kendisi şan ve şöhret basamakları için başka diyarlara gitmiştir tekrar kadroya alınması etik değildir.

Bu yarışma vesilesiyle onun reklamda, dizide ve sinemada oynama, hatta program sunma, YouTube ortamında çok takipçisi olup, para kazanma gibi hayalleri de olabilir. Bu bir tercihtir ve kendisi ‘Survivor’a katılarak bunun adımını atmıştır. Yanaç, çok çalışmış, başarılı olmuş bir sporcu, bugün şöhret-popüler olmak, çok para kazanmak ve yeteneğini değerlendirmek istiyor.

Her canlının hayatta bir anında yakalayabileceğiyle, hayatının akışı öyle olanların farkıdır şöhret... Beatles, Pink Floyd ve Michael Jackson gibi olmak ya da Jimi Hendrix, Genco Erkal, Aşık Mahzuni, Aşık Veysel, Madonna, Beethoven, Picasso, Ajda Pekkan, Münir Nurettin Selçuk ve Dede Efendi gibi olmak... Aycan, bundan böyle zorlu bir test içinde...