Televizyon yayıncılığı ve diziler üzerine bir öğretim görevlisi olarak çok samimi yorumlar yapar Mert Gürer. Kocaeli Üniversitesi İletişim Bölümü öğretim üyesidir. Bir yılın kısa değerlendirmesini istedim özetledi: “2020 yılı içerisinde yayınlanan dizileri içeriklerine göre değerlendirdiğimizde ‘Doğduğun Ev Kaderindir’, ‘Kırmızı Oda’ ve ‘Masumlar Apartmanı’ gibi örnekler ile ikili ilişkileri ve ruhsal durumları merkezine alan dram ağırlıklı konuların öne çıktığını görüyoruz. İnsanların rahatlamaya ve kaygılarından kurtulmaya en çok ihtiyaç duydukları bu dönemde, komedi türü dizilerin azlığı da dikkat çekicidir. Dizi türleri ve konuları bağlamında çeşitliliğin sınırlı kalması bireylerin farklı platformlardaki arayışlarını artırmıştır. Tüm dünyanın ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkilendiği bir dönemde dizi sektörü zorluklara rağmen çalışmaya devam etmektedir. Exxen, Gain ve Netflix başta olmak üzere yeni yerli yapımlar 2021’de gündemimizde geniş yer kaplayacaktır. Aynı zamanda dizilerin içeriklerine bakıldığında 2020 yılında yaşanan salgına dair iletilerin azlığı toplumsal olaylara olan duyarlılığı artırmak ve farkındalık yaratabilmek açısından yetersiz kalmıştır.’’

SIKINTI MI YARATTI?

Dijital işi ‘Bir Başkadır’da ünlü oyuncu Melisa rolünde Nesrin Cavadzade. Sinan (Alican Yücesoy), Meryem’in gündeliğe gittiği adam. Melisa’yı arıyor ve evine çağrıyor. “Gelemem dizimi izliyorum” diyor. “Hangi dizi bakayım?’” sorusuna Melisa, “Benim dizi bakma aptal bir şey zaten. Total işi” diyor. “Total nedir?” diye soruyor Sinan. Cevap, “Total seyirci Anadolu, gecekondu o tarz.”

Bir başka sahnede eleştiri dozu daha da artıyor. Peri (Defne Kayalar) Meryem’in gittiği psikiyatr ile Melisa arkadaş oluyor. Bir mekana gidiyorlar. Melisa tuvalete gidiyor uzun süre gelmiyor. Döndüğünde hayranları tarafından ablukaya alındığını söylüyor. “Total iş yapınca böyle oluyor. Dijitale düzgün bir iş gelmedi ki s...yım” diyor. Malum gerçek hayatta oyuncu, ‘Yasak Elma’da oynuyor. Eh AB de izlese sonuçta, ‘Total iş’ bir dizi. Bu duruma yapım şirketi bozulmuş iddiaya göre. Hatta yine iddiaya göre iş, diziden çıkmaya kadar gitmiş. Açtım sordum durumu. “Nesrin Cavadzade ile devam ediyoruz. Aramızda bir sorun yok” dediler.