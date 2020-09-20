SOSYETE SEMTİ YORUMU

Hekimoğlu’nun, eski eşi Selin ile kocasının Zekeriyaköy’de oturmalarıyla ilgili yorumu: “Nişantaşı’nın bahçelisi...” Valla öyle oluyor.











Uzun sorular



İsim vermeyeceğim. Bizde ‘moderatör’ olmak ile ‘yorumcu’ olmak karışıyor. “Ben de en az senin kadar bilirim kardeş” diyerek, soru birden ‘uzun köşe yazısına’ dönüyor. Ha yorum yapacaksan, kısa keseceksin maharet burada!



‘Doğu Akdeniz’ mi?



Haberlerde, tartışma programlarında ‘Doğu Akdeniz’ diyor. Akdeniz’de bin 577 km. kıyısı olan ülkeyiz. ‘Doğu Akdeniz’le bu durum sınırlanıyor yorumları yapıldı. Bir görüş!



Ekran psikopata bağladı



Arka arkaya üç ‘psikolojik dizi’:‘Kırmızı Oda’, ‘Masumlar Apartmanı’ ve ‘Doğduğun Ev Kaderindir’... Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden aynı anda üç dizi! Pek rastlanılan durum değil. Psikopata bağladık yani!



Türk kadını karması



Moda üzerine programlar... Biliyorum şimdi hemen ‘kadını meta olarak gören’ ya da ‘tüketimi körükleyen’ şablonları sıralanacak. “Bu bana yakışır mı?” sınıf farkı gözetmeyen bir sorudur. TV8’in ‘Doya Doya Moda’ ve ‘Raşit Bağzıbağlı İle En Şık Benim’ iki moda programı arka arkaya yayınlanıyor. Ortak özellikleri; kilolu bedenlerin giyim kuşam rehberi olmaları. Gündelik giyim kuşama dair ipuçları vermeleri...



Sadece sanata bu yardım



İngiltere’de hükümet, sanatçılara geniş kapsamda 1.2 milyar pound yardım yapmış. Haberlerde vardı, not almışım. Sadece eğlence sektörüne bu. İngiltere’de hükümet, sanatçılara geniş kapsamda 1.2 milyar pound yardım yapmış. Haberlerde vardı, not almışım. Sadece eğlence sektörüne bu. Küçük bir örnek, bizim müzik gruplarının aletlerini sakladığı depolar vardır. Onlardan biri. Çok bilindik grupların aletlerini yıllardır saklar onların konser işlerinde ‘rodi’ hizmetini verir. Geçenlerde öğrendim dükkanı kapatmış. Konser olmayınca kira ödenemiyor. Müzik sektöründen mini minnacık bir örnek...