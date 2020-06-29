Cumartesi S Sport izleyenler sürpriz bir görüntüyle karşılaştılar. Kanalın tarihinde ilk defa bir ‘belgesel’ ekrandaydı. Alttan da bir yazı geçiyordu. Kanalların boyunlarına asılan ‘ceza yazısı!’ Özetle, 16 Mayıs 2020 tarihindeki Leipzig-Freiburg maçında ‘kumar oynamaya özendirici yayın’ yapıldığı yazıyordu. Yani bahis durumu. Tüyo mu verdiler yani? Alışılmışın dışında bir ceza olunca dikkat çekiyor ister istemez!

BÖYLE PROGRAMLARI ÇOĞALTALIM

TRT Müzik diğer müzik kanallarından farkını nasıl ortaya koyacak? Sorunun cevabı iki programdaydı geçtiğimiz cumartesi... ‘Çümbüş Var’ ve ardından ‘Müziğin Diliyle’... ‘Cümbüş Var’, ‘The Turbans’ grubu üyelerinin eğlenceli sunumu ve komik ayrıntılarla Avrupa’da etnik müzik turuna çıkarttığı program. Ahmet Köksal imzalı bir yapım. Neden böyle yapımlar düşünülmez mesela? TRT Müzik ‘durağanlıktan’ böyle programlar ile kurtulur. Renklerini, stüdyolarını, içeriklerini değiştirmesi lazım. Ardından bir başka program geldi ‘Müziğin Diliyle’... Yapımcı Zeki Çağlar Namlı. Telli enstrümanlar için doğal stereo buluşunu 2002 yılında tamamladı ve patentini aldı. İlk defa dinledim gerçekten enteresan bir ses bütünlüğü. Doğaçlama performansların ekrana getirildiği program. Serdar Kastelli konuktu. Ney, kaval, yan flüt, hulusi, bansuri, zambır, ocarina, dilli kaval, düdük, mey, sipsi ve shakuachi çalan etnik müzik üstadı. Aziz Şahin (bas gitar), Emre Karabulut (gitar), İzzet Kızıl (perküsyon) ve sevgili Sumru Ağıryürüyen (vokal). Bu öyle bir ekip ki... Ve ortaya etkileyici bir doğaçlama çıkmıştı. Kayıt altına alınacak bir konserdi. Fotoğraflar ve video görüntüleri üzerine çeşitlemeler. Bu arada mutlaka internetten bulun ve Zeki Çağlar Namlı&Emre Karabulut ikilisinin ‘Rüya’ eserini dinleyin, başka da bir şey söylemiyorum... Ülke müzisyen kaynıyor arkadaşlar. Çok değişik işler yapan, çok yaratacı, gerçekten fazla müzisyen var. TRT Müzik’in görevi işte bu örnekleri çoğaltmak. Müzik kanalını bu havaya sokmak. Bak o zaman Z kuşağı da izler sizi... Ezginin Günlüğü 40’ıncı yılını kutladı haberiniz var mıydı?