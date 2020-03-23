‘Televizyonun ömrü bitti yaşasın platformlar, yaşasın internet’ diye yazılar çıkıyorken, bir virüs geldi ve tüm gidişatı altüst etti. “Efendim, bu süre geçici” ya da “Unutulur seneye, bugün bak duruma” diyenler olacaktır. Şahsen ‘biz televizyonu yeniden keşfettik’ diyeyim. Ya da ondan ‘Ben hâlâ güçlüyüm, siz farkında değildiniz’ mesajını aldık. Gelelim durumlara... Hem Avrupa hem Amerika hem de Uzak Doğu rakamları ortada... Araştırmayı Nielsen yapmış. Televizyon izleme oranları dünyada yaklaşık yüzde 60 arttı. Önce haberler, sonra filmler ve diziler izleniyor. Bizde cumartesi günü alınan 65 yaş ve üzerini gelen sokağa çıkma yasağı sanırım, ülke televizyon tarihinde rekora imza atacak gibi görülüyor. Gelelim bizdeki rakamlara...

Türkiye’de 3 milyon arttı

Efendim, bu rakamları bu sektörün içinden aldım. Türkiye’yle ilgili televizyon rakkamlarına ulaşmak öyle kolay değil. Gelelim aldığım bilgilere. Bizde koronavirüs tedbirleri aldığımız geçtiğimiz haftayla bir önceki hafta arasında, anında izleyicide büyük bir fark görüldü. Yani tedbirlerin başlamasıyla ekran karşısında en az bir dakika bulunan izleyici sayısı, 3 milyon artmış. Bu rakam tüm gün izleme sayısı belirteyim. Bana verilen rakama göre ‘korona öncesi’ 40 milyon 800 bin olan tüm gün izleme Türkiye sayısı, şimdi 43 milyon 130 bine çıkmış bulunuyor. Bu sayı, ‘65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağından’ sonra daha da artacaktır.

Ortalama süre de yükseldi

Koronavirüs öncesi ortalama 274 dakika tüm gün izleme süremiz varmış. Bu, şimdi günlük 377 dakikaya çıkmış. Bir saatten fazla bir artış. Büyük bir rakam.

Reytingler de tırmanıyor

Yine gelen bilgilere göre, tüm gün Total izleyicide toplam izleme, yüzde 45-46’lardan, yüzde 55’lere kadar çıktı. Tüm günde total izleyicide yüzde 18 olan oran, yüzde 26’ya yükseldi. Yani ‘koronavirüs öncesi’yle ‘koronavirüs sonrası’ farkı... Yine söylüyorum, bu oranlar bugün bile daha da artmıştır.

Dünyaya bakalım...

ABD’de yaklaşık 12 saat, ekran önünde geçiyor. Kore’de virüsten sonra televizyon izleme oranı yüzde 17 arttı. 2019 yılında bu oran ne kadardı biliyor musunuz? Yüzde 1! İtalya’da yüzde 6.5 artmış. Bu ülkede salgının en fazla ölüme sebep olduğu Lombardiya’da ise TV izleme oranı yüzde 12 artmış. İspanya’da olağanüstü hal ilan edildikten sonra, 35.2 milyon kişi TV izledi. Her bir seyirci günde ortalama 335 dakika televizyon izledi. Bu iki sayı, ülke için ‘rekor’ olarak belirtildi.