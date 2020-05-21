Eskinin yeni olduğu bir düzen bir yaşam biçimi bizi bekliyor. Televizyon da bu karmaşık garip ama gerçek yeninin yeniliklerine ayak uydurmaya çalışıyor. Bir yanda ‘yeniden keşfedilmenin’ heyecanı, öte yandan ‘şimdi ne yapmalı da bu fırsatı kaçırmamalı’ telaşında... Bizde 1-2 deneme yapıldı ama hâlâ eski eskinin alışkanlıkları devam ediyor. Peki eski yeninin ekranı nasıl olacak?

Covid-19 sonrası ekran

- Yeni zorluk televizyon yayıncılığındaki yeni standartlar. Yöneticiler her zamankinden daha atik olmak zorunda ve karar verme konusunda hızlı davranmalı... Yani, ‘akşam bir diziyle idare ederim’ devri bitti galiba!

- Yapım tercihleri değişti. Yeni içerikten çok, ertelenenlerin bitirilmesi önemli.

- Yayıncılar program saatlerinde bazı açıklarla karşılaşacaklar. Programların zamanlaması mesela. Bunun yeni program fanları yaratarak canladırmak ve ilgiyi çekecek cazip yeniden adlandırmalar bularak kitleyi yakalamakla mümkün olacağı söyleniyor.

- Program ve dizi dağıtımcılığında (yani pazarlama) içeriklerin optimize edilmesi çok önem kazanıyor. Yani daha önce bilinen pazarlama yöntemleri rafa kalkacak.

(Kaynak; Parrot Analytics)

Mesafeli yarışmalar

Yeni düzende yeni formatlar deneniyor ekranda... Onlardan biri de TRT 1’de ekrana gelen ‘Soru Küpü’ programı... Stüdyosuz, sunucusuz ve kameramansız yarışma. Koruma tulumu giymiş bir kişinin önceden eve yerleştirdiği robot, karemar ile çekimler yapılıyor.

Bundan sonra böyle yani...