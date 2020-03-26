“Birçok iş alanında üretim sürüyor, dizi sektörü de belli tedbirler alarak devam edemez mi?” diye yazmış bir okurum. Dünya çapında iş yapan birçok yapım, setlerini bitirdi. Bir yanda ‘işsizlik ve belirsizlik’ diğer yanda ‘ne olursa olsun devam etmek’ arasında, her yerde olduğu gibi dizi sektörü de sıkıştı. Onlardan biri ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’... “Setlere devam” diyor. Peki hangi şartlarda?

Set hastane gibi...

Setlerinde sürekli bir ambulans bulunuyor. Sete giriş ve çıkışlarda ateş ölçülüyor. Dezenfekte ekipleri her yeri temizliyor. Toplu taşıma kullandırılmıyor ve çalışanlar taksilerle geliyor. Ailesinde yaşlı olanlar evlerini ayırmış, izolasyon kurallarına uyuluyor. “Dizide 65 yaş üstü iki oyuncumuz var, onlar bu hafta itibarıyla dinlendiriliyor” bilgisini aldım.

Aksiyon mesafeli

Dizimizde malum öpüşme, koklaşma yok. Yani ‘felsefi olarak mesafeli’... Ama yoğun bir silahlı ve yakın dövüş teması mevcut. Ona da çözüm bulunmuş, kavga sahnesi yok. Peki aksiyon nasıl olacak? Uzaktan, kurşun atarak...

‘STOK MEVCUT’

‘Arka Sokaklar’ bitebilir diye yazmıştım. Okurlardan uyarı geldi; “Bizim bildiğimiz ellerinde stok yok” dediler. Ben de sordum. “Stok sorunumuz yok. Yayın arası gerektirmeden, bu süreci atlatabileceğimizi düşünüyoruz” yanıtını aldım.

BİR ÇÖZÜM....

Kanal D, ‘Dudullu Postası’nı yayınlamaya başlıyor. ‘Açık kanal hakkı Kanal D’de olduğu için yapımı devreye soktular. Bence bu dönem için belki de bir çözümdür.

Yani platformlarda yayınlanan yerli diziler arasından bir seçim. Çok kaliteli yapımlar var. Tabii platform kadar ‘özgür’ olmayacaklar. Yine de başlamış ve bitmiş diziler.