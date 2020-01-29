Teoman, “Artık yoruldum, yılda iki ay konser vereceğim” diye bir açıklama yaptı. Ama tam bu sırada ilginç bir Instagram mesajı okuduk. “Uzun yıllar birlikte çalıştığımız Teoman ve ekibiyle, orkestra olarak yollarımızı tek taraflı ayırma kararı aldık”... Tabii bu kafa karıştırdı. “Ben emekli olacağım” dediği zaman dilimi içinde, kendi grubunun ‘Biz ayrılıyoruz’ demesi... Teoman emekliye mi ayrıldı, yoksa grup dağıldı, yeni bir proje mi olacak? Acaba bu mesajdan Teoman haberli miydi?

Her şey bir yana sonuçta Teoman, üretsin ve söylesin. Tabii onun değerli müzisyen arkadaşları için de yeni kapılar açılması, en büyük dileğim...

Sıla’nın kararı

Yeri gelmişken, geçenlerde kulağıma geldi. Daha doğrusu, müzik dedikoduları üzerine çeşitlemeler diyelim. Mesela Ezhel festivale çıkmak için acayip paralar istiyormuş. Hani konser başına 230 bin TL’den bahsediliyor. Geçtiğimiz yıl 80 ila 100 bin TL arasındaymış fiyatı! Laf o sırada star isimlerin orkestra elemanlarıyla muhabbetine geldi. Dedikodu bu ya güya Sıla evlendikten sonra o hızlı konserlere ara verecekmiş. Kendi orkestra elemanlarına bunu söylemiş. ‘Daha az konser olacak, siz başka işler olursa onlara bakın’, gibisinden bir yaklaşım. Bu ünlü isimler ve orkestraları arasında her daim olan bir muhabbettir. Ama dedikodunun kendisi, genel olarak piyasanın durgunluğundan ve işlerin öyle eskisi gibi yoğun olmadığı... Bu durumda o şarkılara hayat veren müzisyenler için de zor günler başlıyor gibi diyebilir miyiz?

Milyon kere festival

Milyonfest bir rekora doğru koşuyor. Bazı bölgelerde birden fazla noktada olacak, bazı şehirler de bu festivalle, ilk defa karşılaşacak. Bu sene 20’li rakamlara ulaşıyorlar. Hatta 23 diyebiliriz. Belli olanlara ek olarak bu sene Urla ve Çeşme mesela...

Ama flaş yer Malatya... Sonra benim kulağıma Van da geldi. Anadolu her zaman çok önemli...