İspanyol devlet televizyonunun böyle bir işe soyunduğunu okudum. Setlerin iptaliyle dizilerin yeni çözümlerle çekilmesi gündeme geldi. İspanyollar, 10 evden çekim yapmışlar. Sekiz bölümlük bir yapım ortaya çıkmış. ‘Bizde kim yapar?’ diye düşünürken, cevap TRT’den geldi. TRT, üç dizinin ekibiyle evden yeni üç dizi çekmeye başladı.

Hangi yapımlar?

‘Seksenler’, ‘Tutunamayanlar’ ve ‘Kalk Gidelim’ ekipleriyle bu işi yapabileceklerine karar vermişler. Yetkililer, aşamayı şu şekilde özetliyor: “Senaryo yazımına başlarken, aynı zamanda da evlere teknik malzemeler koymaya başladık. Oyuncuların kullanabileceği kameralar, görüntü kalitesi daha iyi telefonlar ve daha iyi webcam’lar. Ayrıca evlere sabit ve taşınabilir ışıklar da yerleştirildi.”

İlk ne zaman?

Perşembe günü ‘Seksenler’ ekibi, ‘Ev Yapımı’ ismiyle yapacağı projeyi yayınlayacak noktaya getirdi. Bir sonraki hafta ‘Tutunamayanlar’ ve ‘Kalk Gidelim’ projeleri de ekrana gelecek. ‘Tutunamayanlar’, kendi karakterleriyle başlıyor ama sonra farklı formata evriliyor. ‘Kalk Gidelim’ ise kendi formatında devam edecek.

Oyuncunun ışıkçı olduğu dönem

TRT 1 ekibinin tamamı evden çalışıyor. “Bütün sistemi evlere kurduk. Teknik ve içerik denetimleri de evden yapılıyor. Yönetmenler uzaktan bağlanarak internet üzerinden oyun veriyor. Evli veya çocuklu olanlar birbirlerini çekiyor. Oyuncunun kameramanlık, ışıkçılık ve şaryo operatörlüğü yaptığı bir döneme girdik” diyor TRT cephesi. Gelen bilgilere göre ‘Payitaht Abdülhamid’ için de çalışmalar devam ediyor. Yani bu ekiple de bir proje düşünülüyor.

TV8,5 DIGITURK’TE NEDEN YOK?

Baktım, Digiturk’te TV8,5 bir süredir yok. Merak ettim, sordum. Sözleşmesi bitmiş. Yenilememişler. Bunun bir nedeni var. Eylül ayından itibaren TV8,5 yeni bir yayın anlayışıyla ekrana dönecek. Temmuz ayında netleşmesi bekleniyor formatların. Mesela çok iyi filmler olacak bunu duydum. Amaç, alternatif kanal olmak.