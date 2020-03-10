‘Afili Aşk’, noktayı koydu. Birçok izleyicinin “Olmaz” mesajları geliyor. Ama oluyor. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmamak lazım dizi, sonuçta başlayan biten bir ‘ürün’dür. Bazıları hatırlanmaz bile... ‘Afili Aşk’, ekranda tek başına kalmış romantik-komedi dizisiydi. ‘Tutunamayanlar’ bir de ‘Jet Sosyete’ ile sanki ekranın tüm kötü bakışlarına, feryatlarına ve entrikalarına direniyordu.

18 dizi bağırıp çağırıyor!

Eksiği yok, fazlası vardır kesin. Şöyle bir kabataslak sayımdan sonra ortaya çıkan sayı 18... Tüm kanallardaki18 dizide yüzler gülmüyor, entrikalardan geçilmiyor, kavgalar bitmiyor, racon baş hikaye, kaçırılan çocuklar, aldatanlar, kahredenler, aile var fakat yamuk, ahlak var ama ne alaka? Ha bir de programa ilaveten ‘ajitasyon progpaganda’ da mevcut. Biraz tatlı ve tuzlu olan ‘Hekimoğlu’ ile ‘Mucize Doktor’, durum bu... “Ekran başındaki vatandaş Bunları izliyor, ne yapalım?” diyor kanal yöneticileri. Ama öyle yapımlar var ki, ev ahalisinin arada bir açtığı ve her izlediğinde iki kişinin mutlaka kavga ettiği... İki hafta ara veriyorsun, “Dur bakayım ne olmuş orada?” diye bakıyorsun, kadın merdivenden aşağıya hışımla iniyor ve genç kadının üzerine yürüyor. Bir gülüş, bir ‘Günaydın’ yok. ‘Zalimlik’ bitmiyor.

Şimdi bu ortamda ‘Afili Aşk’ yine iyi direndi. Önce gün değiştirdi. Sonra bir daha değiştirdi. Ama izlenme oranı yetmedi. Senaryo Kerem ile Ayşe’yi ayırdıktan

sonra, bir daha toparlayamadı.

Unutulmayacak bir çift!

Biraz kanaL dayanır, senaryo da merak edilir hale getirilirse, ben hâlâ bu dizinin devam edebilecek oyuncu kadrosuna sahip olduğuna inanıyorum. Mesela, gözleri diğer karakterlere çevirip, onlardan yürümek gibi... Ama karar verilmiş. Yine de tüm karakterleri ve romantik çift Kerem ile Ayşe özelinde, unutulmayacak bir yapım oldu. Çağlar Ertuğrul çizdiği sempatik karakteriyle romantik-komedi erkekler cephesinde benim gözümde bir numara... Burcu Özberk, iyi bir oyuncu ve geniş yelpazede nasıl oynayabildiğini bir kere daha gösterdi.