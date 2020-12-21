Bunu Peru’nun önemli televizyon ağı Latina TV içerik sorumlusu Luis Guillermo Camacho söylemiş. 36 yıldır piyasanın içinde olan bir isim. Latin dizi pazarı ile ilgili önemli haber sitelerinden biri Todonews’e verdiği röportajda sözünü etmiş. “Türk içerikler eskisi kadar ekranda güçlü değil” diyor.

‘İffet’ benim gördüğüm devam eden Türk dizisi bu televizyon ağında. Özellikle Latin pazarı Türk dizileri için çok önemli. Çünkü artık Orta Doğu eski gücünde değil. Ağırlık Latin pazarı ve Avrupa’da İspanya...

Tabii ki satışlar bitmeyecek. Halen devam ediyor. Ama yine de bir işaret bu. Yolunda gitmeyen bazı şeyler var. Peki kendi açılarından gerekçeleri neymiş?

‘İçerikler zayıf’

“Bana öyle geliyor ki Türk dizileri grafiğini düşürdü. Alışılagelmiş bugüne kadar ödenen fiyat değerinde değil. Yapacağımız görüşmeler fiyat indirimiyle ilgili olacak. Birinci sınıf işler değil. Öğleden sonra kuşakları için gider en azından bizde (Yani Peru’da diyor). Türk dizilerinin ilk tercih olma yönündeki iştah yok. Sanırım dönemini kapattı.”

Hâlâ revaçta...

Hâlâ haberlerde Türk dizileri revaçta. Son bir örnek vereyim. Önemli bir dizi pazarı olan NAPTE’nin bünyesinde verilen bir ödül var; Global TV Awards. 100’den fazla ülkeden izleyici talebine göre seçim yapılıyor. Bu yıl ‘Tarihi Diziler’ kategorisinde ‘Diriliş Ertuğrul’ aday.

Ne olacak?

Bana göre öncelik ‘Telenovela’nın eski şanına ulaşması isteği. Çünkü ‘la novela turca’ dedikleri olay Latin piyasasını çok rahatsız ediyordu. Brezilya’nın Globo TV örneği. Çok uzun yıllar bu içeriğin tekeli oldu. Bizim kuşak ‘Yalan Rüzgarı’ ile büyüdü mesela! Türk dizileri hem içerik hem çekim tekniği olarak ‘Latin dizi’lerini geçti.

Ve ABD’den sonra dizi ihraç eden en büyük ikinci ülke oldu. Bu kabul edilemezdi. İkinci konu ise bizi ilgilendiren bölüm.

Bu film gibi dizi sistemi, yeni içerik üretmeye müsait değil. O nedenle ‘uyarlama dizi’ sistemine geçildi. Yeni içerik üretme belki de ‘dijital platform’lardan gelecek. Örnek ‘Bir Başkadır’ dizisi.