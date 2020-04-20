MAVİSE, Avrupa görsel işitsel üzerine bir veri bankası, Avrupa Birliği bünyesinde bir kuruluş...

42 ülkedeki televizyon sektörüyle ilgili çok geniş bir araştırma yayınladı. Bugün Avrupa’da tam 11 bin 412 televizyon kanalı var. ‘En çok hangi ülkede?’ Sorusunun cevabı şöyle: İngiltere (bin 26), Rusya (503),

Hollanda (478), Türkiye (400 TV kanalı)... Beşinci sırada Almanya var. Bizim televizyon sektörüyle ilgili verilerimiz gayet ciddiye alınacak kapasitede... Dijital platform aboneliği, yayın sayısı mesela Avrupa’daki birçok ülkenin önünde...

SEKTÖRDE ORAN NEDİR?

Avustralya Film ve TV Yapımcıları Derneği (Screen Producers) bir rakam açıklamış. Ülkede 119 yapım iptal edildi ya da ertelendi. Sektörde zararın 471 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Merak ettim bizde durum nedir?

Bu konunun yetkili ismi diyebileceğim bir yapımcıya sordum: “Rakam veremem. Ama TV ve sinema sektörü yüzde 35 küçülür” yanıtını aldım. Az hasarla atlatılır. Bugüne kadar canla başla çalışan sektör emekçileri mağdur olmazlar. Hani kaldığımız yerden devam ederiz.

TV ŞAHLANDI!

IAB Türkiye Yönetmin Kurulu Başkanı Neslihan Olcay, Bloomberg TV’de şöyle dedi: “Televizyon, bu senenin şahlanan mecralarından biri olarak görülüyor. Evlere kapandığımız bu dönemde izleme oranı çok yükseldi. Gençler klasik anlamda televizyonla tanıştı, ilerleyen yaş grubunda olanlar da dijitalle...”

IAB, reklamveren-ajans-medya üçlüsünün aynı çatı altında temsil edildiği meslek örgütü... Kriz döneminde böyle de bir gerçek var. Bu uzun soluklu olur, yani televizyonun kazandığı izlenme oranını koruması. Sonuçta bu işin başında olanlar, konunun uzmanı. Bu özel şartları yönetmek onların işi. Unutmayalım, Türkiye hâlâ yukarıda da yazıldığı üzere, Avrupa’da en çok televizyon kanalı olan ilk beş ülkeden biri.