ÜÇ TÜRK DİZİSİ AYAKTA TUTUYOR

Meksika’nın üçüncü ve büyük televizyon kanalı İmagen TV, koronavirüs salgın günlerinde izlenme oranını yüzde 9 artırmış. Yetkililer, üç ana haber bülteninin ve eğlence programlarının bunda etkili olduğunu söylüyor. Ama asıl güvendikleri üç Türk dizisi var; ‘Elif’, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ ile ‘Aşk ve Mavi’...

BU FİLMİ DÜNYA İZLİYOR





‘7. Koğuştaki Mucize’nin dünya çapında tanınmasına Neymar ön ayak olmuştur. Ama zaten ondan önce bu film keşfedilmişti. Bu konuda ilk haberi ben Fransa’dan aldım. Orada bulunan küçük kızım, “Burada arkadaşlarım bir Türk filminden bahsediyorlar. Çok beğenmişler, zaten çok popüler olmuş” dedi. Sonra soruşturdum. Arjantin’den İsviçre’ye, Portekiz’den Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne, İsrail’den Nijerya’ya kadar, dünyanın pek çok farklı ülke platformunda ‘Top 10’ listesinde... Şimdi bu filmi ülkelerin sinema salonlarında oynatsan izlenmez mi? Hatta filmin orijinalinin ülkesi Kore de buna dahil!

TV SEKTÖRÜNE 3 MİLYON DOLAR

İngiltere’de Film and TV Charity diye bir kuruluş var. 1924’ten beri... Kısacası önce film sektöründe maddi sıkıntılara yardım için kurulmuş sonra işin içine televizyon da dahil olmuş. Bugün koronavirüs nedeniyle işsiz kalan ya da maddi zorluk içinde olan sektöre 3 milyon dolar’lık bir fon oluşturmuş. Buraya, sektörün önemli markaları da destek veriyor. Son olarak Sky TV 624 bin dolar vermiş. Yardımlar duruma göre yaklaşık 600 dolar ile 3 bin dolar arasında değişiyor.

DİJİTALİN GELİŞİMİ

Strategy Analytics, 1996’da kurulmuş bir Amerikan şirketi... Verileri ve öngörüleri önemli kabul edilen kuruluşlardan biri. Paralı ekranın (dijital platformlar ve isteğe bağlı izlenen yayınlar) koronavirüs günlerinde artış sağladığı, oranın, yüzde 5 olduğunu belirtiyor. 2020 sonuna kadar dünyada 946 milyon abone olması bekleniyor. Bir çekincesi de var; uzun vadede ekonomik sorunlar etkili olacak. Tüketimde öncelikler değişecek. Yani dijital platformlardan daha önemli tüketim kalemleri olacak.