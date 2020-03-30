‘Kim Milyoner Olmak İster?’in yarışmacı seçimini yapanları kutlarım. ‘İlginç portreleri’ bulmakta uzman oldular. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun karizmasının yanı sıra, katılımcıların da hikayeleri önemli, bilgileri kadar... Hikayesi anlat anlat bitmez bir yarışmacı vardı, Akın Yeniceli... Ultra maratoncumuz. Git git bitmez, hayatı bir yol hikayesi gibi... Ekrana çok çıktı, gazetelerde yer aldı. Ama bir kere daha onu dinlemek gerçekten büyük keyifti. “Kendimi yollara vuruyorum. Bir koşu Uşak’tan, Afyon’a gidiyorum” diyordu. Bizim, “Bir koşu bakkala git gel” dediğimiz gibi. “Kendimi araba gibi hissediyorum. Bazen canım İzmir’e gitmek istiyor.

11 saatte gidiyorum” sözleri, ‘olağanüstü’ dediğimizin ‘aslında hiç de öyle değil’ haliydi.

SARIKAYA OYNAYACAK MI?

Serenay Sarakaya, sektörün en gözde oyuncularından. Bir projede yer alırsa, olay oluyor. Yine öyle oldu. ‘Yasak Elma’da oynayacağı yönünde haberler yer aldı. Sorduk yapım tarafına... “Nereden çıktı bilmiyoruz. Ama hiç böyle bir fikir yok. Serenay’la çalışmak isteriz. Önümüzdeki dönemde bir projede” dediler. Bu sefer merak ettim, “Yoksa niyet mi var?” diye sordum. “Sanki böyle bir şey var, biz yalanlıyoruz gibi anlaşılmasın, diye böyle söyledik. Ne Serenay ne de menajeriyle herhangi bir görüşme yapmadık” yanıtını aldım. Bu arada diziye yeni bir kadın karakter katılmayacak, bunu da öğrenmiş olduk.

KORONAVİRÜS VAR MI?

Bir okurum, “Çok konuşuluyor ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da koronavirüs kapmış oyuncu var” diye yazdı. Malum dizinin yeni bölümleri çekilmeye devam ediyor. Eh bunu da sorduk. “Yok, nereden çıkıyor böyle şeyler?” cevabını aldım. Aman dikkat! Tüm oyuncular ve ekip. Öyle ‘tedbirleri aldık’la bitmiyor işler.