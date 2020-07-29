Ünlü çocuğu olmak zor iştir. Farkına vardığında durum daha da zorlaşır. Vatandaşın çocuğu gibi hareket edemezsin. Etmeye çalıştığında, iki durum söz konusudur. Ya “Kendini beğenmiş” derler ya da “Sıradan olmaya çalışıyor” diye laf ederler. “Anası babası sayesinde işi kaptı” sözü, her daim zangoç gibi tepede sallanır.

Ünlü çocuklarının ‘eğitimi’ de farklı olabilir. Kimi “Biz ünlüyüz, gözüne sok” diyerek yetiştirilir ve ailece bunun keyfini sürmektir amaç. Mesela ‘ailece reklama çıkmak’ bunların en çarpıcı örneğidir. Instagram tam biçilmiş kaftan, ünlü çocukları için. Hele küçük yaşta olunca, bol bol fotoğraf paylaşılır, ‘like’lar alır başını gider.

Sonra büyüdüğünde kız çocuğuyla erkek çocuğunun ‘ünlü’ kategorileri vardır, o kalıplara sokulur. Kız tarafı yazın poz verir, erkek tarafı sabaha kadar eğlenir ve yakalanır, konu başlığı içinde değerlenir. Hemen belirtelim, gayet ağır başlı halini kabul ettirmiş ünlü çocukları da vardır. Her mesleğin ünlüsü vardır.

Sadece oyuncu ya da şarkıcı olmak şart değildir. İnşaat sektörü, en şanslı ‘ünlü’ kategorisidir. Ağaoğlu örneği çarpıcıdır. Nereden buralara geldim.

Hazal Kaya ve oğlu üzerine...

Efendim, ‘Uzak Ara Eğlence’ Kanal D’nin yarışma-şov karışımı yeni işi.

Konuk, Hazal Kaya. Yarışmacı, “Fikret Ali nasıl?” diye soruyor. Gayet iyi Fikret Ali,

uyuyor olduğunu öğrendik. “Herkes tanıyor onu. Herkesin çocuğu gibi oldu” dedi Kaya utangaç bir tavırla, gelen soruya. Hem durumu kabul etmek hem de ‘biraz rahatsız olmak’ arasında kalmış gibi geldi bana.

Çocukları ünlüler için, bir nevi iletişim mühendisliği kapsamına giriyor. İşi, ‘Mahalleli ne der?’i aşıp, ülke çapına yayılıyor çünkü. Menajer önemlidir. Sadece iş bağlamaz, kendi sanatçısının sosyolojik, ekonomik ve de psikolojik her işine koşar ve halleder. Şahsen mesela Teoman’ın menajeri Funda Sanlıman’ı örnek gösteririm. Mesela dizi sektöründe Ayşe Barım vardır, hayli tecrübeli bu sektörde, Tümay Özokur ve Yasemin Özbudun vardır.

Hazal Kaya’nın menajeri ve oyuncu koçu var bildiğim. İşte bu ekip, çocuğun nerede durması gerektiği konusunda Kaya’ya yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.