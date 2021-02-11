Genelleme yapmak mümkün değil. Ama bazı uyarlamalar, bir projenin yola çıkmasına vesile oluyor. Uyarlama olmaktan çıkıp, kendisi bizzat proje olan bir dizi haline geliyor. Buna en somut örnek geçmişten ‘Umutsuz Ev Kadınları’. Bir uyarlamanın ötesine geçmiş, kendi başına bir kişiliği olan diziye evrilmiştir. Bugün bunu yapan ‘Hekimoğlu’ var. Son bölüm bir kere daha gösterdi. İki saat yedi dakika 47 saniye sürüyor. Ve içi dolu bir metinle sizlere sunuluyor.

Hatta ekrandaki dizilerin tümünden farklı olma özelliğini sürdürebiliyor. Bu her zaman yaşanabilecek bir durum değil. Şimdiden kendisini unutulmaz diziler arasına koydu bile.

SUCUKLAR VE DE YEMEKLER

‘Alışveriş kılavuzu’ yayınlandı gazetede. Özetle, “Kendinizi tüm göz boyamalarından uzak tutun” diyordu. “Reklamları da kaldırmak lazım” dedi ev ahalisi. Sucuk reklamları mesela, sonra çocukların aklını çelebilecek cips, çikolata reklamları...

Haber bültenlerinde özellikle ‘Et fiyatları arttı’ haberleri verilirken, böyle cazır cuzur kızaran etler gösteriliyor. Hele kebaplar var ya! ‘Esnaf lokantaları kapalı haberi’ yapılırken güzelim yemeklerden bir demet de ekrana geliyor bazen. İçi gidiyor insanın...

“İl il Anadolu’yu geziyoruz” diyerek çeşitli lokantalarda yemek yiyenlerin programları var. “Oh! canıma değsin, nasıl yiyorum!” der gibiler. Yemek kanalları var. Adam bir pasta yapıyor, parmaklarını yersin. Mesele reklamda mı, cüzdanda mı?

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ YETMEZ Mİ?

‘Siyasi İşler’de Ahmed Arpat sordu; “Bir akademisyen olarak nasıl bakarsınız bu yeni fakültelere?” konuklardan Burhanettin Duran’a. Kendisi de öğretim üyesi. Boğaziçi Üniversitesi’ne iki yeni fakülte açılması konusu geçti. “Olumlu buluyorum” dedi. “Hukuk Fakültesi gibi, İletişim Fakültesi gibi önemli fakültelerin Boğaziçi’ni tercih eden öğrencilerin seçenekleri arasında olacağını düşünerek, ben olumlu bakıyorum” dedi.

Valla hocam, hukuk tarafını bilmem ama bu ‘iletişim’ fakültelerinden kilo ile mevcut. 70 iletişim fakültesi var. Yılda 14 binin üzerinde mezun. Yazılı basının durumunu sormaya gerek var mı? Televizyon sektörü de farklı değil!