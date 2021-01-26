Bekir Hakan Uyanık... Öyle başrollerde görmedik. 2015 yılından bu yana ‘gereken yerlere monte’ edilir bir oyuncu diyelim.

Dikkatimizi çekti bu yıl ‘Menajerimi Ara’da yapımcı rolündeydi. Aynı zaman dilimi içinde yayınlanan ‘Maraşlı’ dizisinde gördük. Savcı rolünde işkence yapılıyor ilk bölümde ve parmakları kesiliyor (Hayli vahşi bir sahneydi belirtelim göstermek zorundalar mı?).

‘Hekimoğlu’nun 32’nci bölümünde doktorun peşine takılan kadının hasta babası rolündeydi. Baktım, ‘Sadakatsiz’de de oynamış. 2020’de ‘Yasak Elma’, ‘Alef’ (Sevan karakteri) ‘Aşk 101’ diğer yer aldığı yapımlar.

Geçtiğimiz yıl toplam beş dizide rol almış. 2019 yılında 10 dizide bulunmuş. Ufak bir rol gelsin, Bekir Bey bir yerde hazır. Her derde deva oyuncu da diyebiliriz kendilerine...

ALSIN AÇIK KANALLAR BU FİLMLERİ OYNATSIN

İki film izledik. Biri, ‘Uyanışlar’ (Awakenings), İngiliz nörolog Oliver Sacks’ın kendi hayatını kaleme aldığı aynı isimli romandan sinemaya uyarlanan film.

Ömrünü bilime adayan asosyal bir doktorun, icat ettiği bir ilaç sayesinde değiştirdiği yaşamları anlatıyor. Robin Williams bu rolde. Ona Robert De Niro eşlik ediyor. Aslında tüm hastalar muhteşem bir tablo çiziyor. Yani tek kelime ile çok iyi. ‘Çıplaklık’ filan da yok ‘buzlanacak’ sahne de yok!

Bir başka film, Hollanda yapımı ‘A Noble Intention’. Bizde ‘İyi Niyet’ diye çevrilmiş. 1888, Amsterdam’ın görkemli Merkez İstasyonu inşa ediliyor. Ve lüks Victoria Hotel’i için çevre dükkanların boşaltılması gerekiyor.

Keman ustası Vedder, evinden vazgeçmeyi reddediyor. Kuzeni ile ortak yaptığı bir iş ise onların yaşamlarını da değiştiriyor. Tutku, gurur ve inat, trajik bir sonu da beraberinde getiriyor.

Çok iyi bir oyunculuk, muhteşem çekimler ve sürükleyici bir hikaye...

Özel televizyonların film politikaları belli bir fasit dairenin içinde. Bunu kıracak iki film önerisi...