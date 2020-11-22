Show Max kanalı eski dizilerini oynatıyor. Bizim küçük baldız yollamış ‘Aşkına Eşkiya’yı izlediğimiz yazıyor ekranın altında. Üstünde izlediğimiz, ‘Asla Vazgeçmem’.

Krem reklamı ya da obsessif olmak

Bir vücut kremi, reklamını ‘Masumlar Apartmanı’ ın obsessif karaterleri üzerinden yapıyor. İnci ve Gülben durmaksız yıkıyor ve yıkanıyor. Eller tahriş oluyor. Bir kremin ne kadar iyi geldiğini anlatmak için ‘psikiyatrik bozukluk’ üzerinden gitmek etkili bir seçim mi, ona artık kadınlar karar verecek...

Türban ve eşofman

Bir reklamda ünlü şampiyon tekvandocumuz Kübra Dağlı oynuyor. “Kapalı kadın eşofman giymez” diye başlıyor. “Bu kadarı fazla değil miymiş. Kapalı kadın altına eşofman çekip bir de poz verir miymiş. Verir. Herkesin bir fikri var ama şimdi herkese saygı moda.” Muhafazakâr kesimin tartışma konusu olmuştur. Sanırım son yılların en çok konuşulan reklamı olacak.

Bir zamanlar normaldi!

‘Bir Demet Tiyatro’ tekrarı ekranda... Ev ahalisi pek seviyor. 90’lı yılların unutulmaz ekibi. Konuşmalar biraz değişmiş. Kesik kesik geliyor. Yani ‘bip’li. Mükremin Çıtır’ın biraları masada buzlanmış. Ev ahalisi, “Biz o zamanlar ne ahlaksız şeyler izlemişiz” dedi!

C grubuna düştük...

“İdeal takımdan beş oyuncu yok. Olanlar hazır değil” özetle Fatih Doğan örnekleri ile bizlere anlattı TRT Spor’da. Sonuncu olduk ve C grubuna gittik. 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki takım mı gerçek, şu sıralar izlediğimiz takım mı gerçek? Valla haziran ayında bunun cevabı gelecek. 30 kişilik gerçekten yetenekli bir kadro. Biri olmazsa diğeri olur kıvamında. Macaristan da bizim kadar eksikle sahadaydı unutmayalım.