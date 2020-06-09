Yaz dönemi dizileri olunca, kadın oyuncular ‘romantik-komedi kadın oyuncu’ listesine girer. ‘Çatı Katı Aşk’ın oyuncularına bakınca, durum ortada; Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz başrolleri paylaşacak. Şenler bu vesileyle işte söz konusu listeye girecek. En yakın rakibi, görünen Özge Gürel. Dizi, temmuz başında ekranda olacak. Şenler’in dizi listesi öyle kabarık değil. Bu yapım, ‘önünü açacak’ işlerden biri olabilir.

Senaryo son sözü söyler

Fragmana baktım, bir kenara koydum. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Beyti Engin ve genç arkadaşlar... Bu ekipten iyi iş çıkar. ‘Gençliğim Eyvah’ bir kere daha senaryonun ne kadar önemli olduğunu gösterecek bir iş olacak. ‘Vatandaşın beğenisi’yle ‘mizahın incelikleri’ dengesinde durabilecek mi? Dijital ortamda olsa espriler daha rahat olur. Ama iş açık kanalda olunca, eller kollar biraz bağlanıyor!

‘Diziyi tamamlayalım’

‘Zalim İstanbul’, yeni bölümüyle dün akşam ekrana geldi. 36’ncı bölüm oldu. Dizi, 39’u tamamlayarak üç bölüm sonra bitiyor. Ev ahalisi, “Çok yüksek sesle konuşulan bir yapımdı” diye bir dipnot verdi.