YENİ DİZİLER NE ZAMAN ÇEKİLİR

Setler durdu. Yeniden nasıl başlayacak, o konular konuşuluyor. Bu arada bazı yapım şirketlerinin zor durumda olduğundan da bahsediliyor. “Dizilerin yeni bölüm çekim takvimlerinde oynamalar, hatta bir yılı bulan ertelemeler söz konusu olabilir” deniliyor.

Senaristler ne yapacak?

Parrot Analytics, sektöre araştırmalar yapan bir uluslararası kuruluş. Verileri ciddiye alınan markalardan biri... Öngörüleri ilginç. Yeni senaryo işlerinin yüzde 5 ile yüzde 10 arasında oranla 2021’in ikinci yarısına ötelenmesi -bu rakam her yıl ortalama yeni işlerin oranı oluyor- söz konusu olabilir. Senaryo çalışmaları biten işlerin 2020’nin ikinci yarısında gelecekleri belli oluyordu sektörde. Bu süre, iptaller nedeniyle bilinmeyen bir zamana ötelendi. Haziran ve ağustos periodlarında yayınlanmak üzere şu sıralar post prodüksiyon çalışması bitirilmesi gereken işlerin de bilinmeyen bir zamana ertelenebileceği belirtiliyor raporda.

Yapımların yeni bölümleri

Devam eden dizilerin yeni bölümlerinin de olması gereken zamanda çekilememe durumu var. Hatta bir yıl gecikme bile söz konusu olanlar da varmış. Bu olağanüstü durumdan etkilenmeyen yapımların oranı yüzde 40’ı geçmiyor.

Bizde ne olur?

Bir süre devam eden diziler oldu, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ ve ‘Arka Sokaklar’... Şimdi mesela ‘Yasak Elma’nın yeni bölümlerinin çekimi konuşuluyor. Kanal D’nin ‘Yeni Hayat’ dizisinin yeni sezona ilk iki bölümü hazır. ‘Çatı Katı’ projesi için bu yaz devreye girecek deniliyor. Süreç Film, Atv’ye yeni bir iş yapıyor, yazın yayınlanmak üzere. Ben sektörde işlerini çok sevdiğim bir senarist dostuma sordum. ‘Bu rapora göre senaristler ne olacak?’ diye. “Açıkçası bu konuyu düşünmemeye çalışıyorum. Hayatın ve sinemanın geri dönüşssüz şekilde değişmiş olabileceği gerçeği beni yoruyor” dedi. Yine ekranda birçok işi olan bu sektörün önemli isimlerinden bir yapımcıya durumu sordum. “Biz de bunların üzerinden kafa yoruyoruz. Koronalı bir dünyada mı yaşıyor gibi olacağız, hiç korona gelmemiş gibi mi yapacağız, konuşuyoruz” dedi.

Bizi pek yansıtmıyor

Bir kanalın üst düzey ismi ise şöyle bir yorum yaptı: “Bizde sezon işleri temmuz gibi sete girmeye hazırlanıyor. Pek ertelenen bir iş duymadım. Başka kanallarda da işlerin yeni bölüm çekimleri yazın başlayacak. Bu yorum, pek Türkiye’ yi yansıtmıyor. Planlar setlere dönmek de olsa, salgının seyri gerçeği belirleyecek.”