‘YENİ HAYAT’ DEVAM

Dizi devam edip etmeme konusunda tereddütlüydü. Son bölüm tatmin etti ve devam kararı verildi. Merak uyandıran hikayesi ve oyuncu kadrosuyla bu sezonun iyilerinden... Bir başka dizi ‘Hekimoğlu’nun ne yapacağı bu sezon belli olacak gibi görülüyor. Her bölüm bir hayat anlatılıyor.

Bana göre bizim film gibi dizi sistemi nedeniyle zorlanılıyor. İlginç tıbbi teşhisleriyle merak uyandıran çekirdek kadrosu, her daim keyif veren bir dizi... Her bölüm giren oyuncularda daha seçici olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Bazı seçimler dizinin seviyesinde sarsılmalara yol açıyor. Tek handikapı bu. Açıkçası bugüne kadar performansıyla ‘iyi bir dizi’ kategorisine şimdiden girdi diyebiliriz.

FİNAL YAPIYOR

‘Çatı Katı Aşk’ final yapıyor. Yaz sezonu için düşünülmüştü. 16’ncı bölümüyle önümüzdeki cumartesi final yapacak. Sürpriz olmadı. Ezgi Şenler gitmiş, Selin Şekerci gelmişti. Sanki Şekerci ile başlasaydı daha mı iyi olurdu?

REYTİNG DEĞİL

‘Menajerimi Ara’ gün değiştirdi. Pazar günü yayınlandı. Sordum, “Sorun reyting mi?” diye. “Pazar günü daha fazla izleneceğimizi düşünüyoruz. Salı günü ‘Masumlar Apartmanı’ ile neredeyse aynı izleyici kitlesine hitap ediyorduk” diyorlar. Bakalım yeni gününde memnun olacak mı dizi?

BİRLİKTE OLMANIN ANAHTAR SÖZCÜĞÜ

Dizide bir söz üzerine ev ahalisi, “İşte birlikte yaşamanın anahtar sözcüğü” dedi. Peride (Ayşenil Şamlıoğlu), Feris’e (Canan Ergüder) ilişkisiyle ilgili söylüyor; “Sen mutlu olmak istemiyorsun, haklı olmak istiyorsun”...

Biten ilişkilerin her iki tarafın sözüdür: “Ben haklıydım. Beni anlamadı.” “Birlikte yürütelim” zor olan.

“Ben haklıydım” kolay olan.

BİR FİLM ÖNERİSİ...

‘Hekimoğlu’nda Muhammed Dede (Muzo) ile ‘Menajerimi Ara’da Feyyaz Yiğit, psikiyatr Buray hali ile bir film çekseler. Sadece bir karede bile Yiğit’in o kıyafetiyle, duruşu ile bir film karakteri olarak karşımıza gelebileceğini düşündüm.

Muzo’nun da bir konulu filmde bu karakteriyle yer alabileceğini yazmıştım. Evet, sanki ikisi birlikte olabilirmiş hissine kapıldım, paylaşayım dedim.