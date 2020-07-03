‘YENİ HAYAT DİZİSİ BODYGUARD DEĞİL’

‘Yeni Hayat’ dizisinin senaristi Elif Usman’dan bir mesaj geldi: “Yeni Hayat dizisi yasal ya da illegal bir uyarlama değil. BBC’nin ‘Bodyguard’

dizisiyle olan benzerlikler, tamamen tesadüf. Çünkü ‘Yeni Hayat’ın genel hikayesi 2015 yılında yazıldı. Ben de herkesle beraber geçen sene izledim, ‘Yeni Hayat’ın hikayesi yazıldıktan üç yıl sonra. Ancak dizinin hayata geçme şansı bulması bu sene mümkün olduğu için doğal olarak, herkes o diziyi izledikten sonra oradan esinlenerek yazdığımızı düşündü.”

Benzer durum olmuştu

Elif Usman benzer durumun bir başka dizide de başına geldiğini belirterek şunları söyledi: “Ölene Kadar dizisi de yine bana ait olan genel hikayesi ve ilk bölüm senaryosu çok daha önce yazılmış olmasına rağmen, hayata geçebildiği tarih daha sonra olduğu için ‘The Night of’ dizisinden uyarlama-esinlenme zannedilmişti.’’

Usman elinde bu senaryonun 2015 yılında yazıldığına dair belgenin de olduğunun altını çiziyor. Piyasada spekülasyona açık en önemli unsur senaryo. Götürüyor senarist mesela elindeki işi, “Aaa bakarız” deniliyor.

Üç, beş ay sonra bir bakıyor aynısının tıpkısı ekranda! Yani korumaya muhtaç bir durum senaryo... Haa ‘aşırma işler’ olmuyor mu? O tarafı da var işin tabii ki...

‘TRT’NİN KADROLU ELEMANI DEĞİLİM’

TRT spor spikeri Deniz Satar’ın Instagram hesabındaki bir paylaşımı ilgi çekmişti. Başakşehir-Galatasaray maçı ile ilgili yorum arasında ‘kıyafet linki’ vermesiydi söz konusu durum. “Bu reklama girer mi ona da TRT karar verecek” diye yazmıştım. Yorumu Satar’ın kendi Instagram sayfasında yaptığı, o gün TRT’de yayın günü olmadığı belirtildi. Satar’ın TRT’nin kadrolu elemanı olmadığı, bunu sosyal medya işlerini sürdürebilmek için özellikle kendisinin istemediği bilgisi verildi.