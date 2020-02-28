Kanal D, iki yeni dizisiyle atakta... ‘Hizmetçiler’ ve şimdi ‘Yeni Hayat’... ‘Bodyguard’ın yerli hali dizinin başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Nilperi Şahinkaya ve Tayanç Ayaydın var. Tabii kadro geniş ve önemli isimlerden oluşuyor. İlk tanıtım yayınlandı. Çayoğlu’ndan baklavalı börekli ve de ilaveten dövüş tekniklerinden oluşan bir vücut gösterisi izleyeceğiz. Aksiyonu bol dizinin umarım bu dört isim arasındaki uyumu tatmin edici olur. ‘Çarpışma’da Pamuk’a ısınamamıştım, bu ön yargım kırılır umarım.

Dizi, mart sonu ekranda olacak.

BİZİM LİGLERİ HANGİ ÜLKELER İZLİYOR?

‘Bizim lig maçlarını bizden başka izleyen var mı?’ diye merak ederiz. Varmış... Şili merkezli bir futbol uzmanı platform var, ‘Fanatiz’.

Bu dijital platformda ağırlıklı, Latin ülkeleri ligleri var: Arjantin, Kolombiya, Ekvator ve Portekiz. Bir de Fransa mevcut... Onların da futbolu Latinler’e yakın. Programa ilaveten Türkiye var. İzleyicisi çok. Şililer bizim lig maçlarını nasıl buluyor acaba?

BU KONU BİRAZ KASAR MI?

‘Öğretmen’, ‘Poyraz Karayel’den hâlâ esintileri unutulmayan İlker Kaleli’nin yeni dizisi. Tanıtımları gören ev ahalisi, “Valla bizim eğitim sistemi bunu kaldırır mı?” diye sordu. Öğretmen sınıfı rehin alıyor, bir de bomba patlatıyor falan. Yayına girince, “Böyle öğretmen olmaz, bizimkiler böyle değil” gibi lafları duyar gibiyim. Yalnız şunu söyleyeyim Kaleli, zor ve yine iddialı bir role soyunmuş oluyor. Bir de sınıftaki öğrenci karakterlerinin performansı önemli gibime geldi. Tartışması bol bir yapım bizi bekliyor.