Kanal D’nin bu yıl iddialı yapımlarından biri olmaya aday ‘Bodyguard’ dizisinin yerli hali ‘Yeni Hayat’, “Motor” diyor. Karga7 Pictures Turkey tarafından mart ayının ortasında çekimler başlayacak. Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk başrollerde... Bizdeki yorumda bordo bereli emeklisi rolünde Çayoğlu, Pamuk ise bir iş insanının karısı... Onun koruması görevini üstleniyor Adem (Çayoğlu). Malum, dizinin ikinci kadın karakteri Nilperi Şahinkaya olmuştu. Adem’in eşi Ece rolünde olacak. İkinci erkek karakter için düşünülen isim; Tayanç Ayaydın... Pamuk’un eşi rolünde. Valla ev ahalisinin çok hoşuna gitti bu haber. Çünkü kendisini özellikle ‘Hayat Şarkısı’nda pek bir beğenerek izlemişlerdi.

ENTERESAN BİR DAVAYDI!

TV sektörünün enteresan davalarından biri olarak tarihe geçecek. Bir yabancı şirket ülkemizde iş yapmak için şirket kuruyor. Sonra birden, “Ben battım” diyerek iflasını istiyor. Sonra mahkeme, “Yok sen batmadın, paran var” diyerek bunu reddediyor. Ünlü oyuncular ve çalışanlar mağdur. Bu ülkedeki şirket yöneticileri Gökhan Tatarer ve Hakan Eren... Endemol Shine, şirketin adı... ‘Paramparça’, ‘Kördüğüm’, ‘Evlat Kokusu’ ve ‘Kış Güneşi’ gibi diziler, ‘Dünyanın En Güzel Kokusu’ ve ‘Kaçma Birader’ gibi filmler yaptı Endemol Shine Türkiye... Mahkemede Türkiye’deki şirketin batmadığı, kasada parasının olduğu ortaya çıktı. Sonra bir şey daha çıktı, dizilerin yurt dışı satışları... TV sektörünün enteresan davalarından biri olarak tarihe geçecek. Bir yabancı şirket ülkemizde iş yapmak için şirket kuruyor. Sonra birden, “Ben battım” diyerek iflasını istiyor. Sonra mahkeme, “Yok sen batmadın, paran var” diyerek bunu reddediyor. Ünlü oyuncular ve çalışanlar mağdur. Bu ülkedeki şirket yöneticileri Gökhan Tatarer ve Hakan Eren... Endemol Shine, şirketin adı... ‘Paramparça’, ‘Kördüğüm’, ‘Evlat Kokusu’ ve ‘Kış Güneşi’ gibi diziler, ‘Dünyanın En Güzel Kokusu’ ve ‘Kaçma Birader’ gibi filmler yaptı Endemol Shine Türkiye... Mahkemede Türkiye’deki şirketin batmadığı, kasada parasının olduğu ortaya çıktı. Sonra bir şey daha çıktı, dizilerin yurt dışı satışları... Edindiğimi bilgilere göre, ‘Paramparça’ 100’ün üzerinde ülkeye satıldı. Toplam satış tutarının 50 milyon dolar üzerinde olduğu belirtiliyor. 2021 yıl sonuna kadar bu satışlardan en az 10 milyon dolar daha ilave para gelmesi bekleniyor. ‘Kördüğüm’ün önümüzdeki 2-3 yıl içinde en az 4-5 milyon dolar ilave para getirmesi tahmin ediliyor. ‘Kış Güneşi’nin yurt dışı satışları devam ediyor. En az 1-2 milyon dolar ilave para getirmesi bekleniyor. 2-3 üç yıl içinde 15 milyon dolar’a yakın bir nakit girişi bekleniyor bu dizi satışlarından. Daha henüz satışı gerçekleşmemiş dizi ve filmler de olduğu söyleniyor.