Filli Boya’nın eski sahibi Gözde Akpınar’ın sahibi olduğu Gain Medya’nın dijital platformu Gain, yayına başlıyor. Başında Cem Aydın var. NTV’de uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptı. ‘Çevrim içi içerik platformu’ olarak değerlendiriliyor. Aydın, “Televizyonun telefona uygulanması” olarak da tarif ediyor. 30 Aralık’ta IOS ve Android için geliştirilen uygulama üzerinden tüm mobil aygıtlardan ulaşılabilecek. Dikey formatta olacak. Peki neler olacak ve yayın felsefesi nedir?

Hem eğitmek hem eğlendirmek

Şimdi burun kıvıracaklar... Ama bu çok önemli. ‘Gelişigüzel içeriklerden sıkılanlar için’ aslında bir mesaj. ‘Bağımsız içerik farklı düşünceler özellikle kadınları önemseyen bir video izleme deneyimi vadediyor’ diye tanıtmış kendini. Malum internet ortamı ‘ergen ağırlıklı çalışıyor’ şarkıdan sohbete içerikler böyle. Gain bunun dışındakiler için ama ergende takılabilir genişlikte bir içerik sunuyor.

‘Fenomenler geçidi’

Öyle oluyor internet ortamında. Bizim yaşımız geçkin olduğundan yetişemiyoruz. Yeni yeni tanışıyoruz böyle yazı vesileleriyle. ‘Uberkuloz Berk Keklik’ kardeşimiz var mesela. Twitter ortamında ‘kısa skeçlerine’ denk geldim. Zeki espriler bulan kendi kuşağının sesi bir kardeşimiz çok izleniyor. Müziklerini severek dinlediğim ‘Büyük Ev Abluka’dan ve de oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş bu platformda olacak. Artık ‘Mücbir Sebepler’ mi olur başka bir proje mi göreceğiz.

İlk bakışta değişik kadro

Her bir isim bir projenin içinde yer alacak. Bir program sunacak. Şöyle bir bakalım isimlere; Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mehmet Okur, Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş, Bartu Küçükçağlayan ve Muhammet Uzuner....

Kısa diziler

10 dakikalık diziler var... Örnek ‘10 Bin Adım’, Engin Günaydın ve Derin Özgürçınar oynuyor. ‘Terapist’ dizisinde Dolunay Soysert ile Muhammed Uzuner bir araya geliyor. Dijital ortam bu salgın ve ekonomik sorunlar yumağında pek hareketli. Bakalım nasıl olacak?