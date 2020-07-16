Bir yapımcıyla konuştum, “Bu hafta setler başlıyor” dedi. Yeni şartlarda yeni ‘kurallar’la olacak. Yazlık dizilere baktık. ‘Salgın önlemli’ bir hali yok. Yeni sezon yapımların da farklı olacağını zannetmiyorum açıkçası. Yine yakın temaslar vs. mevcut olur, ne kadar dikkat edileceği söylense de... Umarım kazasız belasız geçer setler.

İKİ DİZİ İKİ İZLENİM

TV8’deki ‘Kırmızı Oda’, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı bir dizi. Bu sezon yayında... ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ de aynı yazarın uyarlamasıydı. Pek öyle karşılığı olmadı. Bir psikiyatristin anılarından yola çıkılıyor yeni yapımda. Bizatihi yazarın anıları. Gelen hasta muhabbetleri ilginç olabilir. Pek bizim dizi sektörü konu başlıklarından değil.

Diğer dizi TRT’nin ‘Tövbeler Olsun’...

İlk tanıtım yayınlandı. “Valla çok komik dizi, çok gülecekseniz” karşılığı görüntüler. Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can başrollerde... Sektörün ‘çok iş yapan’ tecrübeli oyuncuları Kıraç ve Can. Birlikte belgesel bile çektiler. Birbirlerini iyi tanıyorlar. ‘Ben rolümü oynarım’la, ‘Ben istediğim rolü oynarım’ kantarında terazi, biraz ilk şık yönünde bugüne kadar olan işlerde... Bakalım bu yapım onlar için kantarın hangi tarafında olacak?

Dilin emperyal gücü!

Bir uykusuzluk zaman diliminde izledim. Mel Gibson ve Sean Penn, ‘Deli ve Dahi’de döktürüyorlar. Oxford İngilizce Sözlüğü’nün yaradılışının gerçek hikayesini konu ediyor kısaca. Bir sahnesi çok etkiledi. “Mutlaka İngilizce öğrenmeliyiz” lafı aklıma geldi. Sahnede Oxford’lu yönetici Philip Lyttelton Gell (Laurence Fox), sözlüğü hazırlayan James Muray’e (Gibson) şöyle diyor: “Etrafınıza bakın Bay Murray. İmparatorluk. Toprakların ve insanların dörtte biri... Tarihin en büyük ticaret egemenliği. Buna dahil olmak isteyen herkes Kraliçeye itaat eder. Ve onun dilini konuşur; İngilizce.” Bir dilin dünya ölçeğinde karşılığı, ‘insanlar arasında anlaşma, dostluk kardeşlik’ ötesine taşıyan bir tanımlama. İngilizce öğrenmenin ‘İngiltere’deki karşılığı böyle...