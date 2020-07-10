Kanal D’de BBC yapımı ‘Doctor Foster’ yerlisi başlayacak. Foster rolünde Cansu Dere olacak. Peki ne zaman başlıyor? Eylül ayında... Eleştirilerden gördüğüm orijinalinde, konunun önünde oyuncuların performansı yer alıyor. Yani Dere ‘oyunculuğunu’ gösterecek. Kadının dünyası halini verebilecek mi? Son dizi ‘Ferhat ile Şirin’de ev ahalisi “Cansu iyiydi, konu kendini bıraktı” yorumunu yaptı. Med Yapım, ‘uyarlama’ uzmanı. Bakalım ‘İngiliz halini’ bize nasıl uyarlayacak?

SENARYO ŞAŞIRTTI

“Siz orada, burada mantık aramayın sadece izleyin olayları”... Mesaj buydu ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinin ilk bölümünde... Ev ahalisi, “Senaryoya soru sormaktan bıktık” dedi. “Bu olur mu, o olur mu?” diye diye süregiden bir izleme sonunda “Yarım bırakılan bir iş” oldu. “Hande ile Kerem hayranları izler” diyerek ‘yazlık bir iş yapalım’ diye düşünmüşler. Yine de elle tutar bir hali, orta karar bir dizi bütünlüğü (oyunculuk, senaryo vs.) olur işin. Pek göremedik doğrusu. Yan roller de sorunluydu. İlk izlenimler böyle...

TOPLUM TARTIŞMIYOR

Tartışmıyoruz. Daha doğrusu ‘tartışma’ diye bir sözcük yok ekranda. Net olarak kutuplaştık. Saynur Tezel’in konuğu Can Selçuki ‘çoklu baro’ durumuyla ilgili yapılan araştırma sonuçlarını açıkladı. Yüzde 18, ‘çoklu baro’ olayını bilmediğini söylemiş. Gazeteler yazıyor, ekranda sabah akşam konuşuluyor ve haber bültenlerinde mevcut. 100 kişiden 18’inin haberi yok. Selçuki, tartışmanın yerini şiddetin aldığını söyledi. Konuşmak yerini, sövmeye bıraktı. Sosyal medyanın hali ortada. Bu yeni değil. Girin bakın, kendi adı sanıyla ortada olanın oranı nedir Twitter dünyasında? Trol orduları hakim icabında!